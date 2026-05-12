El Gobierno convocará a las universidades para dialogar sobre el financiamiento tras la marcha federal

Tras la masiva movilización universitaria realizada en distintos puntos del país, el Gobierno nacional confirmó que convocará a representantes de las universidades para abrir una mesa de diálogo vinculada al financiamiento del sistema educativo superior.

La decisión se conoció luego de la denominada Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas en reclamo de mayores partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio públicas.

Desde el entorno del presidente Javier Milei señalaron que existe disposición para escuchar los planteos de las universidades nacionales y analizar alternativas vinculadas a los fondos destinados al sector.

El conflicto se profundizó en las últimas semanas debido al impacto de la inflación sobre los presupuestos universitarios. Rectores de distintas instituciones advirtieron que el incremento de costos operativos pone en riesgo actividades académicas, investigaciones, becas estudiantiles y el mantenimiento edilicio.

La protesta tuvo fuerte presencia en la Buenos Aires y en diferentes ciudades del interior del país, con manifestaciones multitudinarias en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

Desde el ámbito universitario insistieron en la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias y garantizar previsibilidad financiera para el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026.

En paralelo, sectores del oficialismo sostuvieron que el objetivo será revisar mecanismos de asignación y control de fondos, en medio del plan de ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo nacional.

La convocatoria formal a las universidades podría concretarse en los próximos días, en un contexto marcado por la tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa.