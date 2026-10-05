El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad antes de la visita del papa León XIV

El Gobierno convocó a representantes de la Iglesia para analizar la situación de la discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión. El encuentro se realizará este 5 de octubre en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, antes de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

La reunión está programada para las 11 y fue convocada a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete de la cartera sanitaria y otros funcionarios del área.

Quiénes participarán del encuentro

En representación de la CEA asistirán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. Su objetivo es fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

El mensaje de la Iglesia

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la posibilidad de avanzar en respuestas concretas para las necesidades del sector. Desde la Iglesia definieron el trabajo conjunto con el Gobierno como “una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad”.

La convocatoria se produce en un contexto de debate sobre las políticas públicas vinculadas con la discapacidad y a pocas semanas de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.