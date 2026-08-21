El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo salario mínimo

El Gobierno nacional convocó formalmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo viernes 28 de agosto, cuando representantes sindicales y empresarios volverán a discutir el piso salarial vigente en la Argentina y los montos correspondientes a las prestaciones por desempleo.

La convocatoria quedó oficializada mediante la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que el encuentro se desarrollará de manera virtual.

El Consejo del Salario se reunirá el 28 de agosto

De acuerdo con la resolución oficial, la sesión plenaria ordinaria comenzará a las 12:30, mediante una plataforma virtual. En caso de ser necesaria una segunda sesión, quedó convocada para las 14:00 del mismo día.

Previamente, a las 10:00, se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que tendrá como puntos centrales del orden del día la determinación del nuevo piso salarial y la actualización de los montos mínimo y máximo correspondientes al seguro por desempleo.

El organismo está integrado por 16 representantes de los trabajadores y 16 del sector empleador, además de la presidencia del Consejo. Los temas analizados por la comisión serán posteriormente elevados al plenario para su consideración.

Cuánto es el salario mínimo en agosto de 2026

Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se encuentra establecido en $376.600 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

Para los trabajadores jornalizados, el piso vigente desde el 1° de agosto de 2026 es de $1.883 por hora. Estos valores corresponden al último tramo del esquema de incrementos dispuesto mediante la Resolución 9/2025.

La convocatoria del 28 de agosto será, por lo tanto, clave para establecer cómo continuará la actualización del salario mínimo a partir de septiembre.

También se actualizarán las prestaciones por desempleo

La discusión no estará limitada al salario mínimo. La resolución establece expresamente que los representantes deberán determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional de Empleo N° 24.013.

El resultado de la reunión tendrá impacto sobre distintos parámetros laborales y sociales vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que las definiciones que surjan del encuentro serán seguidas de cerca por trabajadores, sindicatos y empleadores.

La reunión se producirá luego de varios meses sin una nueva negociación del Consejo: el esquema actualmente vigente había sido establecido a fines de 2025 y contempló aumentos escalonados hasta agosto de este año.