El Gobierno de San Luis eliminará la Secretaría de Estado de Comunicación

El Gobierno de la provincia de San Luis avanzará con una modificación en su estructura política y administrativa: la actual Secretaría de Estado de Comunicación, que hasta el momento tenía rango ministerial, dejará de existir como organismo independiente.

La decisión será incluida en el nuevo organigrama que el gobernador Claudio Poggi enviará a la Legislatura provincial como parte del proyecto de Ley de Ministerios que se encuentra en elaboración.

Según se informó oficialmente, toda la política comunicacional del Poder Ejecutivo quedará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, área que absorberá las funciones que actualmente desarrolla la Secretaría de Comunicación.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que esta reestructuración administrativa no implicará despidos ni afectará la continuidad laboral de trabajadores del Estado vinculados al área de comunicación.

La medida forma parte de una serie de evaluaciones que el mandatario provincial viene realizando sobre distintas dependencias del Gobierno, con el objetivo de redefinir el funcionamiento interno y diseñar la nueva estructura ministerial.

En ese contexto, durante los próximos días el gobernador continuará analizando distintas áreas del Ejecutivo antes de presentar formalmente el nuevo proyecto legislativo.

La eliminación de organismos con rango ministerial y la reorganización de competencias forman parte de las herramientas que suelen utilizar los gobiernos provinciales para redefinir prioridades políticas, administrativas y presupuestarias.