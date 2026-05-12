El Gobierno de San Luis otorgará un bono extraordinario para empleados públicos y beneficiarios de Inclusión

El gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, confirmó este lunes el pago de un bono extraordinario por única vez destinado a empleados públicos provinciales y beneficiarios del programa de Inclusión Social.

La medida fue comunicada oficialmente por el mandatario provincial en el marco de una serie de anuncios económicos vinculados a la situación financiera y al acompañamiento de distintos sectores afectados por el contexto inflacionario.

Según se informó, el bono alcanzará a trabajadores de la administración pública provincial y también a beneficiarios de Inclusión Social, con el objetivo de brindar un alivio económico ante el incremento del costo de vida.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el pago será extraordinario y no remunerativo, mientras que en los próximos días se conocerán mayores detalles sobre fechas de acreditación, montos y modalidades de cobro.

El anuncio se produce en un escenario marcado por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, una situación que también impacta en las provincias y en los ingresos de los trabajadores estatales.

La decisión del Gobierno puntano se suma a otras medidas adoptadas en distintos distritos del país, donde administraciones provinciales avanzaron con bonos o sumas fijas para reforzar salarios y programas sociales.

De acuerdo a lo publicado por la Agencia de Noticias San Luis, el beneficio será otorgado por única vez y alcanzará tanto a empleados públicos como a beneficiarios incluidos en programas provinciales de asistencia.