El Gobierno dio de baja otras 10 empresas de medicina prepaga: ¿qué pasará con los afiliados?

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dispuso la baja de otras diez empresas de medicina prepaga del registro oficial del sistema sanitario. La medida se enmarca en un proceso de depuración del padrón de prestadores que, según explicaron las autoridades, busca transparentar el funcionamiento del sector y eliminar firmas que no cumplen con los requisitos legales.

La decisión fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se detalló que las compañías fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) por distintos motivos administrativos.

Las razones de la baja

De acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios de Salud, las empresas dadas de baja presentaban irregularidades en su funcionamiento, entre ellas:

Falta de actividad comprobable

Incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria

Problemas en la registración administrativa

Ausencia de afiliados activos

En algunos casos, las firmas no registraban operaciones reales desde hace tiempo, por lo que el organismo resolvió avanzar con la cancelación formal de su habilitación.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es ordenar el sistema de salud privado, garantizar mayor transparencia y evitar que empresas inactivas permanezcan dentro del padrón oficial.

Qué pasará con los afiliados

Uno de los puntos centrales que aclararon las autoridades es que los afiliados no perderán cobertura médica en caso de haber contratado servicios con alguna de estas empresas.

La Superintendencia de Servicios de Salud explicó que, cuando existen usuarios registrados, se implementan mecanismos de reubicación dentro del sistema, ya sea mediante el traspaso a otra prepaga o a una obra social.

El organismo también recordó que los afiliados pueden realizar consultas o reclamos a través de los canales oficiales del ente regulador.

Un proceso de revisión más amplio

La baja de estas diez empresas se suma a otras decisiones similares tomadas en los últimos meses, en el marco de una revisión integral del padrón de prepagas en Argentina.

Según fuentes oficiales, el objetivo es reducir la presencia de prestadores sin actividad real, fortalecer el control estatal y asegurar que las compañías que operan en el sistema cumplan con los estándares exigidos por la legislación vigente.

El sistema de medicina prepaga en Argentina atraviesa además un período de cambios regulatorios, en medio de discusiones por aumentos en las cuotas, reformas en el sector y nuevas normas de control impulsadas por el Gobierno nacional.