El Gobierno elimina el artículo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral para destrabar su aprobación

El Gobierno nacional resolvió retirar el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas dentro del proyecto de reforma laboral, en una decisión estratégica orientada a garantizar los votos necesarios en la Cámara de Diputados.

La medida implica la eliminación del artículo 44, que sustituía el texto del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y que había generado fuertes cuestionamientos políticos y sindicales tras su aprobación inicial en el Senado.

Un cambio contrarreloj para sostener apoyos

Fuentes oficiales confirmaron que el punto será suprimido durante la reunión plenaria de comisiones convocada para emitir dictamen. El oficialismo apuesta a que la Cámara baja apruebe el proyecto con modificaciones y que luego regrese al Senado para su sanción definitiva.

La decisión se produjo tras negociaciones intensas con bloques dialoguistas, entre ellos Hacemos Coalición Federal, que habían anticipado que no acompañarían la iniciativa si no se revisaba el apartado referido a licencias médicas.

Qué establecía el artículo cuestionado

El texto eliminado disponía que, ante enfermedades o accidentes no vinculados con la actividad laboral, el trabajador percibiría el:

50% del salario si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud.

75% del salario si no mediara esa condición.

El pago se establecía por períodos de tres o seis meses, según si el trabajador tuviera o no personas legalmente a su cargo.

La redacción generó rechazo inmediato al interpretarse que podía implicar un retroceso en derechos laborales consolidados, especialmente en casos de enfermedades crónicas o patologías de largo tratamiento.

Reacciones sindicales y presión política

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtieron que cualquier restricción en el régimen de licencias constituiría “un ataque a conquistas históricas”. Diversos sindicatos y organizaciones médicas sumaron cuestionamientos públicos, lo que incrementó la presión sobre el oficialismo.

Legisladores de distintos espacios también manifestaron preocupación por el posible impacto en trabajadores con afecciones crónicas, señalando que la redacción podía generar interpretaciones restrictivas.

El debate podría retomarse más adelante

Si bien el artículo fue eliminado para facilitar el avance del proyecto, algunos parlamentarios deslizaron que la discusión sobre el régimen de licencias médicas podría retomarse en una iniciativa específica y con mayor nivel de consenso político.

Por ahora, el foco está puesto en la sesión prevista en Diputados, donde el Ejecutivo intentará aprobar el núcleo central de la reforma laboral. El resultado dependerá del equilibrio alcanzado con aliados circunstanciales y del clima político en el recinto.

La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno y su tratamiento es seguido de cerca por sindicatos, empresarios y especialistas en derecho laboral, debido a su impacto directo en el mercado de trabajo argentino.