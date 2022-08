🏥 El gobierno entregó 5 incubadoras en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”

El acto de entrega comenzó a las 18:00, en el Policlínico Regional de Villa Mercedes, participó el intendente de la ciudad, Maximiliano Frontera; la ministra de Salud, Rosa Dávila; la directora del complejo, Patricia Ramonell; la directora administrativa, Laura Miranda; la jefa de RRHH, Leticia Moyano; la jefa de Neonatología, Fanny Rodríguez; la jefa de Enfermería NEO, Gabriela Lucero; el jefe del Servicio de Tocoginecología, Santiago Echegaray; de Infraestructura Hospitalaria – Bioingeniería, Esteban Ledroz y personal de salud y administrativo.

Sobre la nueva aparatologĂ­a, la doctora RodrĂ­guez manifestĂł: “Los avances en tecnologĂ­a nos permiten brindarle una atenciĂłn acorde a aquellos niños que requieren que la temperatura sea la adecuada y que no haya variaciones desde ningĂșn punto de vista, cada vez que haya que pesarlos no tendremos que sacarlos de las incubadoras, porque cuentan con balanzas. AdemĂĄs, le brinda al paciente un aislamiento para que no sufra la contaminaciĂłn auditiva ni de virus y gĂ©rmenes que se dispersan por el aire”.