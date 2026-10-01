El Gobierno extendió los subsidios a la luz y el gas durante octubre para atenuar los aumentos tarifarios, en un contexto de presión sobre los precios energéticos por la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

La decisión implica mantener los topes de consumo y las bonificaciones extraordinarias durante el décimo mes del año. De esta manera, los ajustes tarifarios promedio serán del 1,64% para la electricidad y del 2,24% para el gas natural.

Qué bonificaciones se mantienen

Dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Gobierno amplió por un mes la bonificación general del 50% para el gas natural. La reducción originalmente preveía llegar al 0% durante octubre.

En el caso de la energía eléctrica, el tope de consumo mensual bonificable continuará en 200 kWh. Para los hogares elegibles, la asistencia total alcanzará el 75% sobre el valor de la energía, al sumar el descuento general con una bonificación extraordinaria del 25% en electricidad y del 24,25% en gas.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la extensión de las bonificaciones excepcionales busca avanzar “en el proceso de normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales”.

Alcance de los aumentos

La aplicación de los incrementos eléctricos estará limitada a los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado fija las tarifas. En el servicio de gas natural, el ajuste cuenta con regulación de alcance federal.

El mantenimiento de estas partidas se produce después de un importante recorte en la asistencia estatal. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los subsidios energéticos disminuyeron 61,2% entre los primeros ocho meses de 2023 e igual período de 2026.

Cuánto cubren los hogares

Pese a la reducción global, la cobertura estatal sobre los costos de los servicios continúa siendo parcial. En agosto, los hogares del AMBA abonaron en promedio el 55% del costo real de los servicios públicos, mientras el Estado se hizo cargo del 45% restante, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, a cargo de la UBA-Conicet.

El informe indicó que los usuarios residenciales cubren en promedio el 63% del costo eléctrico y el 57% del gas natural. También marcó una brecha entre quienes no reciben asistencia, que pagan casi la totalidad del costo, y quienes perciben bonificaciones, que afrontan cerca del 33% en luz y el 25% en gas.

Asimismo, el IIEP remarcó que durante 2026 los subsidios a la energía mostraron una suba real del 21% frente al año anterior, debido a transferencias dirigidas al mercado eléctrico.

Con información de: noticiasargentinas.com

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