El gobierno intenta defender la zona fría y beneficios para los sanluiseños

La presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE), Laura Giumelli, envió una nota formal a diputados y senadores nacionales por San Luis para manifestar su preocupación ante el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que propone derogar parte de la Ley N° 27.637 de Zona Fría.

Según expuso la funcionaria, la modificación afectaría directamente a miles de usuarios sanluiseños que actualmente reciben subsidios en el servicio de gas natural debido a las condiciones climáticas de distintas regiones de la provincia.

La nota fue enviada a los diputados nacionales Ernesto Alí, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, además de los senadores Bartolo Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino.

Qué plantea el proyecto nacional sobre Zona Fría

El planteo oficial forma parte del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional mediante el Mensaje N° 137-2026, dentro del paquete denominado “Medidas Energéticas”.

De acuerdo al análisis realizado por la titular de la CREE, la iniciativa elimina parte del esquema de segmentación bioclimática contemplado en la ley vigente, lo que implicaría que varios departamentos de San Luis pierdan su condición de “Zona Fría”.

Giumelli sostuvo que muchas localidades de la provincia registran “temperaturas bajísimas” y una importante amplitud térmica, factores que justifican la continuidad del beneficio tarifario.

Advierten por el impacto económico en las familias

En el documento, la funcionaria remarcó que la provincia realizó importantes inversiones para ampliar la red de gas natural “sin ayuda nacional”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el desarrollo productivo.

Sin embargo, aseguró que la eventual quita de subsidios podría generar un fuerte impacto en las economías domésticas, especialmente en usuarios residenciales pequeños.

Según detalló, las subas podrían representar incrementos mensuales de entre $10.000 y $40.000, antes de impuestos.

Además, advirtió sobre el riesgo de profundizar situaciones de “pobreza energética”, concepto que refiere a hogares que deben destinar más del 10% de sus ingresos al pago de servicios energéticos.

Críticas a la política energética nacional

La coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36 cuestionó que el proyecto nacional avance sobre una reducción de subsidios “sin distinción de realidades geográficas” y sin una planificación federal que contemple las necesidades energéticas de cada provincia.

También alertó que muchos usuarios que no puedan afrontar el costo del gas natural podrían migrar al consumo eléctrico o al uso de GLP, alternativas que consideró más costosas y menos eficientes.

En otro tramo de la nota, Giumelli sostuvo que provincias como San Luis no recibieron beneficios regulatorios vinculados a compensaciones nacionales en materia energética, y cuestionó que distritos con deudas acumuladas reciban mecanismos de compensación mientras las provincias cumplidoras no obtienen beneficios.