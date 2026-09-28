El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad petrolera en Malvinas

El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido a impedir el inicio o la continuidad de actividades destinadas a explotar hidrocarburos en la plataforma continental que la Argentina reclama como propia. La medida se relaciona con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La intimación establece un plazo de dos semanas. Según informó la Oficina del Presidente este lunes 28 de septiembre, si el Reino Unido no cumple el requerimiento, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reivindica sobre su plataforma continental.

El presidente Javier Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo anunciado es impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas medidas que puedan agravar la disputa, como el otorgamiento de otros permisos de explotación.

La decisión se conoce después de que la Cancillería argentina presentara, el 22 de septiembre, una nota formal de protesta por el anuncio de extensión de licencias de producción de hidrocarburos en el área de Malvinas.

En su comunicado, el Gobierno sostuvo que las actividades unilaterales sobre los recursos naturales afectan los derechos soberanos que reclama la Argentina. También citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a negociarla; la segunda llama a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la controversia siga pendiente.

Con información de: Oficina del Presidente de la Nación y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.