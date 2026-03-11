El Gobierno modificó los períodos estacionales para los ajustes de las tarifas de gas

El Gobierno nacional dispuso una modificación en los períodos estacionales utilizados para calcular y aplicar los ajustes en las tarifas de gas, una medida que impactará en la forma en que se trasladan los costos del servicio a los usuarios.

La decisión fue formalizada a través de una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y busca reorganizar los períodos del año que se toman como referencia para actualizar los valores del gas en el sistema tarifario.

Cómo cambian los períodos para calcular las tarifas

Hasta ahora, las tarifas del gas natural se ajustaban según períodos estacionales vinculados al consumo energético. Con la nueva normativa, el Gobierno modificó esos tramos para adecuarlos a un esquema distinto de actualización.

El objetivo oficial es ordenar la estructura de precios del gas y mejorar la previsibilidad del sistema, en un contexto de reacomodamiento tarifario impulsado por la administración nacional.

De acuerdo con la resolución, los cambios afectan la manera en que se aplican los precios del gas en cada estación del año, lo que influye en la factura final que reciben los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Impacto en los usuarios y el sistema energético

Los períodos estacionales son clave dentro del sistema tarifario porque determinan cuándo y cómo se trasladan los costos del gas natural que pagan las distribuidoras a los consumidores.

En la práctica, el consumo suele ser mayor durante los meses de invierno, cuando aumenta la demanda de calefacción. Por eso, los esquemas tarifarios se estructuran en función de esos picos estacionales.

Con esta modificación, el Gobierno busca alinear los ajustes tarifarios con la evolución de los costos del sistema energético, en medio de un proceso de reconfiguración del esquema de subsidios y precios del sector.

La medida se inscribe dentro de una serie de cambios regulatorios que la administración nacional viene implementando para reordenar el mercado energético argentino, luego de años de tarifas parcialmente subsidiadas.