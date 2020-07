El Gobierno Nacional anunciará para el AMBA “Fase 3 escalonada”

Los números de contagios y muertes por coronavirus del último parte del Ministerio de Salud tranquilizaron al Gobierno que miró inquieto las cifras récord del miércoles, justo cuando estaba cerrando los últimos detalles para regresar a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA.

El aumento preocupó y generó una demora en el anuncio pero no cambió la decisión que ya había tomado el presidente Alberto Fernández. Pero por precaución, esperaron. Con el alivio de este jueves ya no quedan dudas y no habrá marcha atrás: el jefe de Estado anunciará la flexibilización de la medida en la zona más poblada de la Argentina.

Se trata de una apertura gradual con el propósito de “oxigenar” la cuarentena tras 120 días de encierro.

Según trascendió, Fernández volverá a grabar un mensaje en la Quinta de Olivos junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horario Rodríguez Larreta. Lo harán alrededor de las once de la mañana y el anuncio sería emitido al mediodía, aunque la puntualidad de los anuncios nunca fue una prioridad.

De esta manera, los tres mandatarios darán comienzo al nuevo aislamiento con mayores aperturas con una novedad: participarán de forma virtual los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Arabela Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy), quienes tendrán su momento para “emitir un mensaje a la ciudadanía”.

Respecto del anuncio, fuentes de Casa Rosada indicaron que “se pedirá una mayor responsabilidad social en cuanto a los cuidados“, y aclararon que “se volverá a una fase 3, pero no se van a dar nuevas aperturas sino que será una etapa similar a la que había antes de la cuarentena estricta”.

En ese punto, descartaron “grandes cambios” respectos de las fases transitadas hasta el momento en el AMBA, y detallaron que “a lo sumo, puede haber alguna flexibilización específica en alguna cuestión” .

Según indicaron, los epidemiólogos aconsejaron al Presidente “abrir poco” durante la próxima etapa de la cuarentena, teniendo en cuenta el número de contagios y ocupación de las camas de terapia intensiva.

Ante los datos de los contagios de las últimas 24 horas, que superan los 3.600 nuevos casos, el Gobierno tomará la próxima etapa del aislamiento como “una prueba”, pero “no descarta volver atrás si la curva se dispara”.