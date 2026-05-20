El Gobierno nacional buscará reducir subsidios por Zona Fría y San Luis podría quedar fuera del beneficio

El Gobierno nacional avanza con modificaciones en el régimen de Zona Fría y en San Luis crece la preocupación por el posible impacto que tendría la medida sobre miles de hogares que actualmente reciben subsidios en las tarifas de gas.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, la normativa vigente contempla una segmentación bioclimática que incluye a casi todos los departamentos de la provincia dentro del esquema de asistencia energética. Sin embargo, la reforma impulsada por Nación podría eliminar esa condición y dejar a numerosos usuarios sin descuentos en sus facturas.

Qué podría pasar en San Luis

De acuerdo a lo expuesto por autoridades provinciales, la modificación implicaría que distintos sectores del territorio puntano queden excluidos del beneficio pese a presentar importantes amplitudes térmicas y temperaturas muy bajas durante gran parte del año.

Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que muchas localidades registran condiciones climáticas severas en invierno, especialmente en regiones del interior y zonas serranas, donde el consumo de gas resulta esencial para calefacción y actividades cotidianas.

Actualmente, el régimen de Zona Fría otorga descuentos del 30% y del 50% en las tarifas de gas natural para usuarios residenciales, dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar.

La postura del Gobierno provincial

La administración de Claudio Poggi manifestó preocupación por el impacto económico que podría generar la eliminación del beneficio en las familias puntanas.

En ese contexto, la secretaria de Energía de San Luis, Laura Giumelli, envió una nota a legisladores nacionales solicitando que se tenga en cuenta la realidad climática de la provincia antes de avanzar con cambios en la ley.

Desde la Provincia consideran que derogar o reducir el régimen implicaría desconocer las bajas temperaturas que atraviesan numerosas localidades durante gran parte del año, no solamente en invierno.

Qué busca modificar Nación

El Gobierno nacional sostiene que la ampliación del régimen aprobada en 2021 incorporó zonas consideradas de clima templado y que el esquema actual genera un elevado costo fiscal.

La propuesta oficial apunta a revisar los criterios de inclusión y limitar los subsidios únicamente a regiones consideradas históricamente frías, lo que afectaría a provincias incorporadas en los últimos años, entre ellas San Luis.

Por el momento, el proyecto continúa en debate y todavía no se confirmó cómo quedarían definidos los nuevos alcances territoriales del beneficio.