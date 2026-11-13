El Gobierno Nacionale concesionará por peaje nuevos tramos de rutas en 15 provincias

El decreto 1358 ordena convocar a una licitación pública nacional e internacional para ampliar la participación privada en la Red Vial Nacional.

El Gobierno nacional dispuso que nuevos tramos de rutas sean otorgados en concesión por peaje a empresas privadas, en el marco del proyecto Red Federal de Concesiones.

La medida fue establecida mediante el decreto 1358, publicado en el Boletín Oficial. Según la norma, la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo no mayor a un año.

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Qué rutas quedarán alcanzadas

Las trazas incluidas atraviesan 15 provincias. Se trata de la Ruta 3, en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la Ruta 9, en Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; y la Ruta 11, en Santa Fe, Chaco y Formosa.

También fueron incorporadas la Ruta 12, en Entre Ríos; la Ruta 14, en Corrientes y Misiones; la Ruta 16, en Santiago del Estero, Chaco y Salta; la Ruta 22, en Buenos Aires y La Pampa; y las rutas 25 y 26, en Chubut.

El listado incluye además la Ruta 33, en Buenos Aires; la Ruta 34, en Jujuy y Salta; la Ruta 35, en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba; la Ruta 38, en Córdoba y La Rioja; la Ruta 50, en Salta; y la Ruta 60, en Córdoba.

Completan las trazas las rutas 81 y 86, en Formosa; la Ruta 89, en Chaco y Santiago del Estero; las rutas 120, 121 y 122, en Corrientes; las rutas 151 y 152, en La Pampa; la Ruta 158, en Córdoba; la Ruta 228, en Buenos Aires; la Ruta 237, en Neuquén; y la Ruta A0017, en Buenos Aires.

Los objetivos de la iniciativa

De acuerdo con los fundamentos del decreto, el proyecto busca “profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional”.

La norma plantea que el esquema apunta a rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad. También vincula la iniciativa con los objetivos de eliminación del déficit y equilibrio de las cuentas del Estado nacional.

La convocatoria a la licitación será el próximo paso formal para definir las condiciones de las concesiones por peaje y las empresas que podrán participar del proceso.