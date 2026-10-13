El Gobierno pidió suspender la explotación petrolera británica en Malvinas

El Gobierno argentino pidió suspender la explotación petrolera británica en Malvinas mediante una solicitud de medidas provisionales presentada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

La presentación busca impedir que el Reino Unido avance con actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

Según informó la Oficina del Presidente, el objetivo es preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

El procedimiento iniciado por Argentina

La solicitud se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El Ejecutivo indicó que el pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Esa norma permite solicitar medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cuando sea necesario preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino ante una situación de urgencia.

La medida apunta a defender la soberanía argentina y los recursos naturales en los espacios marítimos vinculados con la disputa.

El reclamo por la soberanía

La República Argentina reafirmó sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

“Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, sostuvo el Gobierno en el comunicado difundido por la Oficina del Presidente.