El Gobierno planea incluir en la “Ley ómnibus” el proyecto para convertir en S.A. los clubes de fútbol

Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y varios clubes más se opusieron a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, la postura del Gobierno al mando de Javier Milei es totalmente opuesta.

Así lo confirmó la diputada Juliana Santillán, que dio más detalles sobre el proyecto que podría estar incluido en el paquete de leyes que el Ejecutivo enviaría la semana que viene al Congreso.

“Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, expresó Santillán ante la prensa.

Y agregó: “Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no”.

“Cuando se dice privatización del fútbol es un error grande porque hay que decir que es lo que no son las sociedades anónimas en lugar de decir lo que son. No es una privatización. Ese es un tema que lo voy a conocer cuando conozcamos el paquete de leyes, estimo que va a ser parte, no estoy aseverando ni afirmando porque no lo conocemos, pero tenemos una gran expectativa que actores importantes de la industria del fútbol”, comentó la legisladora.

Por último, se refirió a la última Asamblea Ordinaria de AFA donde se rechazaron las SAD: “Han hecho una sobreactuación de algo que no conocen, porque no conocen el proyecto. Oponerte a algo que no conocés es en primera instancia sobreactuar. No lo conocen, no se presentó y quizás es un guiño hacia la antigua administración más que hacia la situación hacia adelante. No hay una privatización en el fútbol argentino”.

Talleres, modelo de gestión del Fútbol Sociedad Anónima

De la mano de Andrés Fassi, Talleres llegó desde el Federal A (sexta categoría del fútbol argentino) a la Primera División, solamente en un año y medio de gestión. A partir de ese momento, la T se transformó en uno de los animadores de los torneos (este último terminó segunda en la tabla general), con presencia en copas internacionales y con la posibilidad de incorporar jugadores y venderlos a grandes sumas al exterior.

Una de las grandes ayudas que tuvo el dirigente fue por parte del Grupo Pachuca, una organización que se especializa en cuatro distintos rubros: deportivo, académico, comercial y social, que tiene equipos como Pachuca y León. En su momento, Fassi era parte hasta 2022. “Dejo un hijo luego de 30 años. Estoy muy agradecido al Grupo por dejarme trabajar en Talleres durante este tiempo”, declaró en diálogo con el programa Impacto Deportivo.

Además, en el último tiempo el elenco cordobés tuvo reacciones muy distintas a los otros clubes de la Liga Profesional: no se expresó en contra de las SAD y fue el único en felicitar a Javier Milei, tras ser elegido presidente.

La postura de Milei a favor de las SAD

En una entrevista con Alejandro Fantino, en 2022, el candidato a Presidente aseguró que le gusta “el modelo inglés”, ya que todos los clubes de la Premier League son manejados por empresas. “No les va mal. Tienen un espectáculo…”, expresó. Y agregó: “¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si ganás a River 5-0, es campeón del mundo, todo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fútbol de peor calidad?”.