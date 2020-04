El Gobierno pondrá en marcha una nueva etapa de la cuarentena: se flexibilizará el aislamiento en siete provincias

Por decisión administrativa del Jefe de Gabinete, volverá la actividad en varias áreas económicas del país. Se oficializará en las próximas horas en el Boletín Oficial

Siete provincias podrán poner en marcha varias actividades económicas desde mañana, cuando se oficialice la medida del Jefe de Gabinete en una resolución administrativa que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial. Se trata de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

En algunas, las que no lo hayan hecho todavía (porque varias que no tuvieron casos o muy pocos no esperaron el permiso del Gobierno nacional) se les autorizará la actividad de abogados y contadores y cualquier otra profesión liberal que tenga título habilitante. En otras, se habilitará la construcción en obras privadas, que según los cálculos que hizo llegar el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, insume el 75% de la actividad nacional.