El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: cuáles son los cambios en la responsabilidad penal de menores

El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que introduce cambios en el tratamiento judicial de los menores de edad que cometen delitos. La medida busca actualizar el marco legal vigente y establecer un sistema que combine responsabilidad penal con herramientas de reinserción social.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial y reemplaza aspectos del régimen anterior que, según el Ejecutivo, habían quedado desactualizados frente a las nuevas dinámicas sociales y delictivas.

Cambios en la responsabilidad penal de adolescentes

El nuevo régimen fija criterios específicos para determinar la responsabilidad penal de adolescentes, con un enfoque que prioriza tanto la sanción judicial como las medidas socioeducativas y de reintegración.

Entre los puntos centrales de la reforma se destacan:

La actualización del sistema de sanciones aplicables a menores de edad .

La incorporación de medidas alternativas al encarcelamiento , orientadas a la educación y la inclusión social.

La creación de procedimientos judiciales específicos para adolescentes , diferenciados del sistema penal de adultos.

El fortalecimiento de programas de acompañamiento institucional y seguimiento judicial.

Según el Gobierno, el objetivo es contar con un sistema que permita intervenir tempranamente ante conductas delictivas juveniles, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos de niños y adolescentes.

Un sistema que busca equilibrio entre sanción y reinserción

Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo marco normativo intenta equilibrar la responsabilidad penal con la protección integral de los menores, en línea con tratados internacionales y estándares de derechos humanos.

La reforma también establece que las decisiones judiciales deberán contemplar la edad del adolescente, el contexto social y familiar y la gravedad del delito, priorizando siempre medidas que favorezcan la reinserción.

El debate sobre la responsabilidad penal juvenil es uno de los temas recurrentes en la agenda política argentina, especialmente ante el aumento de casos de violencia protagonizados por menores en distintas regiones del país.

Con esta promulgación, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema penal juvenil más moderno y diferenciado del régimen de adultos, con mayor intervención del Estado en procesos de prevención, educación y rehabilitación.