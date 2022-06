El Gobierno provincial construirá una moderna terminal de ómnibus en La Punta

Sobre la importancia que tendrá esta obra para los habitantes de La Punta, el secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich, explicó: “Es una terminal que es muy necesaria porque recordemos que La Punta no tiene terminal y ha crecido de una manera impresionante. Pero además será una estación de ómnibus regional, o sea, que no tan solo va a estar operando el transporte suburbano e interurbano, sino que también va a poder acceder el transporte interjurisdiccional, de otras provincias, por ejemplo va a poder venir un colectivo desde Buenos Aires, San Juan, desde cualquier provincia y va a poder hacer su escala o tener una parada en la terminal de La Punta. Esto tiene un beneficio enorme, no tan solo por la comodidad de los pasajeros, sino también por el tema turístico”.

Anuncio

“Pensemos que hoy La Punta no tiene una cabecera bien conformada. Entonces con esta obra, por un lado se brindará mayor seguridad al pasajero, que ahora va a poder esperar el colectivo de manera segura en un lugar cómodo, con calefacción o aire acondicionado y tener las comodidades necesarias; y también beneficiará a los choferes que podrán tomarse un descanso, ir al baño o acceder a tomarse un café. Todo esto genera una conexión más ágil. Beneficios son un montón. Es una obra fundamental para el sistema de transporte provincial”, destacó el funcionario.

La estación de colectivos que se construirá en La Punta tendrá 10 dársenas de colectivos, por lo que será la más grande de las 6 nuevas terminales que se van a crear en la provincia. Tendrá todos los servicios necesarios: baños, locales comerciales, bar, confitería, sala de lactancia, espacio para bicicletas, entre otras cosas. Será una terminal muy completa y contará con un moderno diseño.

Anuncio

Anzulovich recordó que esta obra fue pensada e impulsada por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá: “Esto forma parte de un acuerdo que firmó el gobernador con el Ministro de Transporte de Nación. Se había comenzado en su momento con Mario Meoni, quien luego falleciera, y se terminó firmando un acta acuerdo a mediados del año pasado con Alexis Guerrera, el actual Ministro de Transporte. Se avanzó, se trabajó mucho en todo el proyecto y hoy ya estamos en la etapa de comienzo de esta obra. Es un trabajo hermoso que se ha hecho entre Nación y la provincia de San Luis”, precisó.

El Gobierno provincial, a través, la Secretaría de Transporte ha confeccionado un interesante plan de transporte donde se evaluaron distintas terminales que eran necesarias crear para poder optimizar el sistema actual. “Luego se continuará con las de Nogolí y Potrero de los Funes. Después será el turno de Nueva Galia, El Trapiche y La Calera”, indicó Anzulovich.