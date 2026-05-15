El Gobierno recortó $59.600 millones a las Fuerzas Armadas y crece la preocupación por la obra social militar

El Gobierno nacional avanzó con un recorte presupuestario de $59.600 millones destinado a las Fuerzas Armadas argentinas, una medida que volvió a encender las alarmas dentro del ámbito militar por el impacto operativo y la delicada situación financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

La reducción de fondos se oficializó a través de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo y afecta partidas vinculadas al funcionamiento general de las fuerzas, en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei.

Según trascendió, parte de la preocupación se centra en la situación del IOSFA, la obra social que brinda cobertura a militares, retirados y sus familias. El organismo arrastra problemas financieros desde hace tiempo y actualmente enfrenta dificultades para sostener prestaciones médicas, pagos a proveedores y atención en distintos puntos del país.

Fuentes vinculadas al sector señalaron que la combinación entre el recorte presupuestario y la crisis estructural del sistema sanitario militar podría profundizar las complicaciones para miles de afiliados.

El ajuste impacta sobre las tres fuerzas: Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina, en medio de reclamos internos por limitaciones operativas, mantenimiento de equipamiento y recursos para funcionamiento básico.

En paralelo, desde sectores castrenses advierten que la situación del IOSFA se encuentra “casi paralizada” en algunas regiones, debido a demoras administrativas y dificultades económicas acumuladas.

La decisión se da mientras el Gobierno nacional sostiene su política de reducción del gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal. Desde la administración libertaria aseguran que el objetivo es ordenar las cuentas del Estado y eliminar déficits estructurales.

Sin embargo, el recorte genera inquietud entre efectivos en actividad, retirados y familiares, especialmente por el impacto en servicios de salud y asistencia social.

Contexto de tensión presupuestaria

Durante los últimos meses, distintos sectores vinculados a las fuerzas habían manifestado preocupación por la pérdida de capacidad operativa y el deterioro salarial frente a la inflación.

A esto se suma la situación del sistema de salud militar, considerado uno de los puntos más sensibles por la cantidad de afiliados que dependen exclusivamente de esa cobertura médica en todo el país.

El debate también reabre la discusión sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas y el rol estratégico de la defensa nacional en el marco del ajuste económico impulsado por el Gobierno.