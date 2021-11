El Gobierno transfirió $3.500 millones a las obras sociales, para que puedan mantener la cadena de pagos y afrontar la situación generada por la pandemia. El monto se girará “como pago a cuenta y en concepto de adelanto de fondos correspondientes a la cuota presupuestaria en ejecución de octubre de 2021”, según la Resolución N° 1815/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

“Apruébase el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR) por la suma de $3.500 millones”, de acuerdo con el texto oficial. Para el Gobierno, “resulta oportuno continuar adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

Además, aclaró que el pago a cuenta no se realizará “a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 744/04, con los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta junio de 2021, hasta tanto regularicen dicha situación”. Tampoco cobrarán aquellas obras sociales que no hubieren dado cumplimiento al alta en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD) ordenada por la Resolución Nº 269/20, hasta tanto regularicen esa situación.

En lo que va del año, a través del SUR se giró un total de $ 22.364 millones que, de acuerdo con lo dispuesto, deberán ser utilizados “para el pago de los prestadores y proveedores del sistema de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de Covid-19”.

Ahora, las mayores transferencias de esta última partida corresponden a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles ($509.892.251 millones), Obra Social de Ejecutivos y Personal de Dirección ($208.271.072 millones) y Obra social del Personal Rural y Estibadores ($182.554.102 millones). El SUR es un programa que distribuye entre todas las obras sociales el pago de las prestaciones de tratamientos prolongados y costosos.

El Poder Ejecutivo justificó el nuevo pago a obras sociales al señalar que “debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se ha ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud”.

“Sin perjuicio de ello, no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”, añadió. Por último, resaltó que la Superintendencia “continúa trabajando en la reformulación y reingeniería integral del Sistema Único de Reintegro (SUR), con el fin de acortar los plazos de la transitoriedad de las medidas tomadas”.