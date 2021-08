El Gobierno y la AFA se reunieron para definir el protocolo del regreso de los hinchas a los estadios

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se reunieron este jueves con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir el protocolo que se utilizará en la vuelta del público a las canchas de fútbol, que tendrá su prueba piloto el próximo 9 de septiembre en el partido entre Argentina y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La máxima autoridad de la cartera de Salud había anunciado que iban a reunirse este mediodía y así lo hicieron. Sin embargo, no hubo novedades públicas y decidieron realizar una nueva charla este viernes, probablemente de manera virtual.

“Con esta situación epidemiológica, al aire libre y con un aforo del 30%, no es requisito sine qua non un PCR ni la vacunación, porque tampoco se les pide para ir a un restaurante y pasar dos horas”, dijo, aunque Vizzotti aclaró: “Todavía no está definido”.

En ese marco, en declaraciones a Radio 10, explicó que el 9 de septiembre “es una prueba piloto la que vamos a realizar” y expresó: “Esperamos que sea exitoso para que podamos empezar a tener más aforo en los diferentes espectáculos”.