El Hospital Central Ramón Carrillo realizó un exitoso trasplante renal a una paciente de Villa Mercedes

La paciente destacó la importancia de la donación de órganos y el acompañamiento del equipo médico

Claudia Benítez, vecina de Villa Mercedes, fue dada de alta tras recibir un trasplante de riñón en el Hospital Central “Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis. La intervención fue calificada como exitosa y marca un nuevo avance para el sistema de salud provincial en materia de alta complejidad.

En diálogo exclusivo con VMI Radio 88.1, la paciente relató cómo recibió el llamado que cambiaría su vida: “Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que había un riñón disponible. Había cuatro personas posibles receptoras y yo era una de ellas”. Tras los estudios de compatibilidad, resultó ser la candidata con mayor afinidad biológica.

El operativo se desarrolló con rapidez. Claudia llegó al centro de salud alrededor de las 17:30 y, luego de una batería de análisis y controles, ingresó al quirófano a las 19. La cirugía concluyó cerca de las 23. Diez días después, recibió el alta médica.

Un proceso que comenzó en 2023

La historia clínica de Claudia se remonta a enero de 2023, cuando debió iniciar tratamiento de diálisis. “Son procedimientos invasivos, tres veces por semana, cuatro horas cada vez. Te cambia la vida”, explicó. Desde entonces, comenzó el protocolo de estudios para ingresar a la lista de espera para trasplante, un proceso que exige controles permanentes y condiciones físicas óptimas.

El trasplante se concretó luego de que otras personas convocadas desistieran del procedimiento y se confirmara que su compatibilidad era la más alta. El procedimiento fue coordinado bajo el sistema nacional de asignación de órganos, regulado por el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

San Luis, referencia nacional en trasplantes

La paciente destacó que el Hospital Central Ramón Carrillo es actualmente el quinto centro de trasplantes del país, lo que permite que intervenciones de este tipo se realicen dentro de la provincia.

“Los órganos no pueden permanecer demasiado tiempo fuera del cuerpo porque se degradan. Tener el centro acá cerca es una gran ventaja”, señaló. También remarcó la calidad humana y profesional del equipo médico, enfermeros y especialistas que participaron del procedimiento.

El postoperatorio fue intenso, con controles constantes, estudios por imágenes y monitoreo permanente. Según relató, el riñón comenzó a funcionar de manera progresiva y favorable en pocos días.

Un mensaje a favor de la donación de órganos

Claudia sostuvo que siempre estuvo a favor de la donación y alentó a la comunidad a informarse y confiar en el sistema sanitario. “Donar es dar vida. Cambia la vida de las personas. La ciencia está muy avanzada y los procedimientos son seguros”, expresó.

Su testimonio pone en primer plano la importancia de la donación de órganos como política pública y como acto solidario que puede transformar destinos.