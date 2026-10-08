El Hospital de Villa Mercedes habilitó nuevas áreas y sumó una inversión de $3.465 millones en equipamiento

El Hospital de Villa Mercedes habilitó 28 habitaciones de internación y el nuevo servicio de endoscopía, en el marco de la reconstrucción y ampliación del establecimiento. Durante la actividad, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó además el decreto de adjudicación para incorporar equipamiento e instrumental por $3.465 millones.

La recorrida se realizó este jueves, cuando se cumplieron 1.000 días desde el inicio de la obra. Poggi estuvo acompañado por el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera; la ministra de Salud, Teresa Nigra; legisladores, autoridades hospitalarias y trabajadores de la institución.

La habilitación corresponde al ala norte del edificio y representa el 50% de la internación prevista en esta etapa. Según explicó el director de Infraestructura y Tecnología Sanitaria, Alejandro Vrbos, el sector cuenta con 56 camas distribuidas en algo más de 28 habitaciones.

La apertura parcial permitirá utilizar ese sector mientras continúa la intervención del ala sur, que tendrá una capacidad similar. Una vez terminada la obra, el Policlínico contará con 102 camas de internación.

Equipamiento para distintos servicios

La inversión adjudicada contempla 89 camas de internación y 13 camas eléctricas para terapia, además de monitores multiparamétricos, una nueva torre de endoscopía para gastroenterología, 24 camillas de transporte, un arco en C, ecógrafos y equipos de rayos X digitales móviles.

También se incorporarán instrumental para laparoscopía, láser, mesas de cirugía, monitores de internación, cuatro camas bariátricas, lámparas escialíticas rodantes, ocho desfibriladores, una máquina de anestesia y equipos de alto flujo.

El listado incluye, además, tecnología e instrumental para urología, artroscopia, audiología y oftalmología, junto con electrocardiógrafos, respiradores de transporte, oxímetros, carros de paro, instrumental y mobiliario hospitalario.

La ministra Nigra informó que la licitación comenzó meses atrás y que la entrega del equipamiento se concretará en los próximos dos o tres meses. El objetivo es que los equipos estén disponibles cuando finalice la intervención del edificio.

“Todo ese equipamiento va a estar disponible cuando hagamos la inauguración el año que viene, va a estar al 100% habilitada la internación, con 100 camas. Va a haber una parte de internación del área de Salud Mental y todo el equipamiento de los quirófanos que ya hemos inaugurado”, aseguró la funcionaria.

La finalización de la obra

Poggi sostuvo que la modernización del Hospital Central “Juan Domingo Perón” no comprende solamente los trabajos edilicios, sino también la incorporación de tecnología. En ese sentido, afirmó que la compra se realizó a partir de las mejores propuestas técnicas y económicas.

El gobernador aclaró que las habitaciones habilitadas todavía utilizan las camas existentes. “Las habitaciones son nuevas y las camas son las que ya estaban; las camas nuevas llegan con esta adjudicación”, explicó.

Sobre el servicio de endoscopía, indicó que la sala ya está terminada y que actualmente cuenta con el equipo anterior, mientras que el nuevo será incorporado mediante la compra adjudicada.

La inauguración completa del establecimiento está prevista para marzo del año próximo. Mientras tanto, continuará la reconstrucción de los sectores restantes y permanecerá operativa la guardia, que también fue reparada.

Durante el acto, Poggi vinculó la obra con la decisión de volver a poner en venta el inmueble de la Casa de San Luis en Buenos Aires. Según explicó, la recaudación estará destinada por ley a los costos de reparación y equipamiento del hospital. El presupuesto establecido para la propiedad es de 3 millones de dólares y la presentación de ofertas está prevista para el 10 de diciembre.

El gobernador señaló que la sede actual, ubicada en Recoleta y con unos 1.400 metros cuadrados cubiertos, sería reemplazada por una oficina céntrica. Los empleados serían reubicados en el nuevo espacio.

Con la reconstrucción y la incorporación de tecnología, el Gobierno provincial busca que el establecimiento amplíe su capacidad y se convierta en un centro de alta complejidad.