El Indio Solari aseguró que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario pero tocará vía streaming

El ex líder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota contó cómo atraviesa su enfermedad, analizó la realidad en medio de una pandemia y se refirió a la vacuna Sputnik V.

El Indio Solari sostuvo que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario, pero anunció que en 2021 dará un concierto por streaming, en el marco de una extensa entrevista radial en la que habló de política, la pandemia y sus consecuencias, y el Parkinson que padece desde hace años.

“Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, dijo el popular músico a Marcelo Figueras, conductor del ciclo “Plegarias atendidas”, que emite Radio Provincia, en alusión al Parkinson que empezó a “pisarle los pies” en 2016.

“El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”, agregó el ex líder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante la charla de casi dos horas que mantuvo con el periodista y escritor.

“Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios, las cosas que hago tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas –continuó Carlos Solari (su verdadero nombre)-. Y ahí estoy, todo el tiempo abstraído en mis cosas. Pero me imagino esa gente que no ha tenido otras posibilidades que agarrar el cucharín o cartonear. Debe ser un infierno”.

Entre otros temas, el Indio habló sobre la pandemia del coronavirus y manifestó su preocupación: “El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir. Estoy muy preocupado por el hecho de qué horror puede haber ahora. Cuando el agua sea más importante que el petróleo vamos a ver el horror”.

Y acotó sobre la vacuna Sputnik V: “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”.

Por otro lado, indignado con aquellos que instalan falsas informaciones con el fin de perjudicar al gobierno de Alberto Fernández, apuntó: “Todas las ideas alocadas que tiene la gente que está opuesta al Gobierno genera disparates. Esa gente me preocupa porque ha desobedecido toda consigna médica y científica, y las cifras se van al carajo cuando aparecen esas fiestas clandestinas. Esa parte de la sociedad para mí es incomprensible”.

A lo largo de la charla con su entrañable amigo, también hizo referencia a su descontento con el poder: “El poderío de la derecha conservadora son los capitales. Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos”.

También habló del Gobierno macrista y expresó que “si nos tocaba (la pandemia) hace cuatro años nos moríamos todos. Se dicen libertarios y me parece una locura, hay momentos que no sabés si es un sainete”.

Y para despedir este 2020 con una buena noticia para sus seguidores, anunció que si bien es “improbable” que vuelva a un escenario, ofrecerá un show vía streaming el año próximo.