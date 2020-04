El lider de “Algarroba.COM” se disculpó por la fiesta de un integrante del grupo

Hola gente querida,… acá estamos, acá estoy; con unas ganas bárbaras de guitarrear y amucharnos en una juntada de abrazos, brindis y canciones, SIIIIIIII OBVIO, QUIÉN NO?

Pero bueno, somos conscientes del momento que estamos atravesando a nivel mundial y no podemos llevar adelante otra acción que no sea la, de la solidaridad y empatía con el pueblo argentino y principalmente con el sanluiseño, es por eso y luego de enterarnos de los hechos de público conocimiento, repudiamos enérgicamente el accionar de un integrante del grupo folclórico Algarroba.com, es una actitud incomprensible y no la compartimos, ni la avalamos bajo ningún justificativo… a la vez es muy importante que sepan, que a la banda la integran nueve personas, es decir, hay ocho músicos con sus respectivas familias que estamos al igual que la mayoría de los habitantes del país, cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y por lo tanto nos duele y nos entristece lo sucedido!!!

También es importante aclarar que no hubo ensayo alguno y de hecho somos una más de las tantas bandas y artistas, que estamos trabajando y ensayando desde la casa, sin embargo cómo uno de los líderes del grupo, PIDO DISCULPAS PÚBLICAMENTE!!! Y deseo de todo corazón, no tengamos que lamentar un mal mayor, además porque a las personas que se encontraban en ésa situación, las conozco… pero como dije antes, no justifico su accionar.

Por último, “Algarroba no busca el aplauso fácil y toquemos una para que hagan palmas, cobremos y nos vamos”… Algarroba es principalmente el amor y respeto por las personas mayores, que de hecho, son nuestro más valioso nutriente de canciones, anécdotas y vivencias que nos han enriquecido a lo largo de estos casi 20 años de carrera y es precisamente en éste momento cuando más debemos cuidar de ellas.

Algarroba es amistad, fraternidad, respeto y reivindicación de la cultura popular en todos sus aspectos… por eso hoy más que nunca, debemos cuidarnos y QUEDARNOS EN CASA, para que cuando volvamos a abrazarnos y amucharnos en cogollos de tonadas… estemos todos!!!

