El locro que une en Villa Mercedes: una tradición familiar que resiste y convoca cada Día del Trabajador

Hay días que no se explican: se sienten. Por Marina Bridger

El 1 de mayo, por ejemplo, tiene olor a otoño seco, a sol tibio pegando justo, a ese viento suave y fresco que en Villa Mercedes te acomoda las ideas y te hace creer, aunque sea por un rato, que todo puede estar bien.

Es uno de esos días lindos de verdad. De los más lindos del año.

En la Argentina, este Día del Trabajador nos encuentra en un momento raro. Como si alguien estuviera empecinado en convencernos de que tenemos que pelear entre nosotros: patrones contra empleados, empleados contra patrones. Una discusión que suena fuerte, pero que en la vida real no siempre tiene sentido.

Porque un país no se sostiene desde la suma de individualidades peleadas, sino desde algo mucho más complejo —y mucho más humano—: la convivencia. El trabajo compartido. Entender que no todas las realidades son iguales en las 24 provincias. Que hay quien pelea por sostener un negocio y quien pelea por sostener su casa. Y que, en el fondo, todos están trabajando.

Mientras tanto, lejos de esas discusiones, hay gente que simplemente hace. Como Sandro.

🥘🇦🇷 Tradición, sabor y pasión en cada plato En este Día del Trabajador, Marina se metió en el corazón de la cocina para conocer a Sandro, un verdadero maestro del locro que guarda como un tesoro las recetas de su abuela 👵✨ 🔥 Con casi 30 años de historia, en Villa Mercedes prepara más de 70 porciones de locro, junto a sus infaltables empanadas criollas, todo con amor, dedicación y los mejores ingredientes ❤️ 💪 Porque detrás de cada olla hay trabajo, esfuerzo y una tradición que se transmite de generación en generación. 🙌 ¡Feliz Día del Trabajador! #DiaDelTrabajador #1DeMayo #Locro #TradicionArgentina #CocinaCriolla #VillaMercedes #SanLuis #Gastronomia #TrabajoConAmor #HistoriasReales #VillaMercedesInfo #VMIPlay #MarinaBridger #VMIRadio881FM

♬ sonido original – Villa Mercedes Info

Sandro es de esos tipos que no necesitan explicación. Papá de cuatro varones, con hijos repartidos por distintas ciudades, algunos ya en la universidad. Hace más de dos décadas que cada 1 de mayo repite la misma escena: el locro.

Pero no cualquier locro. El locro.

La receta —dice— es de su abuela. Y ahí empieza el misterio. Nadie la sabe. Todos creen saberla. Que está en la salsa, que es el punto de cocción, que hay un ingrediente secreto que no suelta ni aunque lo aprieten. La verdad es que nadie logra hacerlo igual. Y eso, en un país donde todo se copia, tiene algo de leyenda.

Este año, como en tantos otros, el contexto se hizo sentir. Aparecieron más ollas, más vecinos vendiendo locro para sumar un ingreso. Una postal muy actual. Muy real. Pero Sandro sigue en la suya. Dice que vende lo mismo que siempre. Que la gente vuelve. Que el boca en boca sigue funcionando mejor que cualquier estrategia.

Y ahí hay otra verdad: cuando algo está bien hecho, la gente lo sabe.

En el fondo de su casa, el movimiento es constante. Siete ollas a toda máquina. Cucharones enormes que no paran. Dos mujeres cerrando empanadas con ritmo firme. Tres hombres sirviendo, poniendo porciones generosas y esa salsa final que todos esperan. Y otros dos anotando pedidos, cobrando, organizando el desorden.

Entre ellos, Lucas. Este año le tocó estar al frente. El que le pone el cuerpo a la jornada. El que acompaña una pasión que no empezó con él, pero que también lo atraviesa. Y se nota: hay orgullo ahí. Del bueno.

En la vereda, la fila. Vecinos con tuppers de todos los tamaños. Algunos charlan, otros miran las ollas como si estuvieran hipnotizados. Nadie se va. Nadie se impacienta demasiado. Porque saben que vale la pena.

Y mientras en otros lados se discute quién tiene razón, acá la escena es otra: gente trabajando, gente eligiendo, gente sosteniéndose.

Tal vez el Día del Trabajador sea eso.

No una excusa para dividir, sino un recordatorio simple: que el trabajo, cuando es real, cuando es honesto, cuando está hecho con ganas… une.

Y que en Villa Mercedes, en un día de otoño lindo como hoy, eso se entiende mejor que en cualquier discurso.