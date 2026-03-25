El padre “Nolo” Benítez llevó tranquilidad tras sufrir un ACV: “Estoy bien gracias a Dios y a la Virgen”

El padre “Nolo” Benítez, reconocido sacerdote de la provincia de San Luis, envió un mensaje de tranquilidad luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). A través de sus palabras, agradeció el acompañamiento recibido y aseguró que se encuentra estable.

“Estoy bien gracias a Dios y a la Virgen”, expresó el religioso, llevando calma a la comunidad que seguía con preocupación su estado de salud.

El episodio generó una fuerte repercusión en el ámbito religioso local, donde Benítez es una figura cercana y muy valorada por su tarea pastoral. Tras el cuadro, fue asistido rápidamente y quedó bajo control médico, evolucionando de manera favorable.

Si bien no se brindaron mayores detalles clínicos, trascendió que el sacerdote permanece en observación y continúa con los estudios correspondientes para monitorear su recuperación.

El caso volvió a poner en agenda la importancia de la detección temprana del ACV, una patología que requiere atención inmediata para reducir riesgos y secuelas.

Desde distintos sectores de la comunidad religiosa y fieles en general, se multiplicaron los mensajes de apoyo y cadenas de oración por la pronta recuperación del sacerdote.