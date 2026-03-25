El padre “Nolo” Benítez llevó tranquilidad tras sufrir un ACV: “Estoy bien gracias a Dios y a la Virgen”

El sacerdote sanluiseño evoluciona favorablemente y permanece bajo observación médica

PorRedacción Villa Mercedes Info

El padre “Nolo” Benítez, reconocido sacerdote de la provincia de San Luis, envió un mensaje de tranquilidad luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). A través de sus palabras, agradeció el acompañamiento recibido y aseguró que se encuentra estable.

Estoy bien gracias a Dios y a la Virgen”, expresó el religioso, llevando calma a la comunidad que seguía con preocupación su estado de salud.

El episodio generó una fuerte repercusión en el ámbito religioso local, donde Benítez es una figura cercana y muy valorada por su tarea pastoral. Tras el cuadro, fue asistido rápidamente y quedó bajo control médico, evolucionando de manera favorable.

Si bien no se brindaron mayores detalles clínicos, trascendió que el sacerdote permanece en observación y continúa con los estudios correspondientes para monitorear su recuperación.

El caso volvió a poner en agenda la importancia de la detección temprana del ACV, una patología que requiere atención inmediata para reducir riesgos y secuelas.

Desde distintos sectores de la comunidad religiosa y fieles en general, se multiplicaron los mensajes de apoyo y cadenas de oración por la pronta recuperación del sacerdote.

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