El papá de Guadalupe Lucero aseguró que la prueba de la calza “estaría totalmente descartada”

Con respecto a la prenda hallada, la policía la llevó hasta la casa de Eric Lucero, padre de la menor, quién no pudo reconocerla pese a tener varias analogías: “Si bien el color de la calza está bastante deteriorado, tiene bastantes similitudes a una prenda que mi hija tenía o había tenido en su momento”.

Pese a las ciertas similitudes Eric Lucero, papá de Guadalupe, anunció en diálogo con Ari Paluch por la AM550 que lo de la calza “estaría totalmente descartado” que pertenezca a la nena.

Sobre los nuevos rastrillajes que comenzaron esta semana por declaraciones de menores que estuvieron al momento de la desaparición de Guadalupe, Lucero expresó: “Uno siempre está expectante a lo que pase. Desde el principio que llegó gendarmería nacional a los rastrillajes tengo una mal perspectiva de lo que pueda llegar a pasar”. “Aún no se si decirlo o no, pero al ver que no son cosas de mi hija está un poco el alivio, pero sigue la incertidumbre de dónde y cómo estará”, manifestó Eric.

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, también indicó en su cuenta de Facebook que fue a la Fiscalía para reconocer la prenda encontrada y confirmó que no pertenece a la menor ya que no es la que llevaba puesta al momento de su desaparición porque la encontrada es de algodón, pero ella estaba vestida con una de friza por las bajas temperaturas en épocas invernales.: “Gracias a Dios, un alivio para la familia”.

La calza hallada está rota en dos partes y preservada con dos cadenas de custodia diferentes entre sí. Las fuentes del caso revelaron que en el basural se encontraron otras prendas de vestir, de diferentes tamaños y características, pero sólo esa calza mostró algún grado de correspondencia con la indumentaria de una niña.

A su vez el miércoles por la noche Cialone manifestó: “Es impresionante la falta de empatía… De los rastrillajes es lógico que habrá huesos en el camino, ropa también, es un predio público, usado como basural para mucha gente, y como medio de camino para animales…. Coherencia”.

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis cuando jugaba fuera de su casa con vecinos del lugar. Desde ese momento se realizaron varios rastrillajes con resultado negativo y se han recibido diversos datos falsos respecto de su paradero.