El papá de Solange demandará a la Provincia: “Voy contra todo”

Córdoba (Punto 11) Este sábado, Pablo Musse pudo finalmente ingresar a la provincia para darle el último adiós a su hija, quien murió el viernes de cáncer y a la que no pudo ver por última vez para despedirse en vida. Por el protocolo de coronavirus le negaron al hombre ingresar a la provincia luego de un largo viaje de 20 horas desde Neuquén.

Mientras su familia todavía espera el contacto de alguna autoridad por lo sucedido, ahora su papá analiza demandar al Gobierno de la Provincia de Córdoba por no dejarlo ingresar para abrazar a su hija antes de morir.

“Voy contra todo, contra quien sea, nacional, provincial, con cualquiera”, dijo en diálogo con el medio local Punto11.

#Exclusivo APENAS LLEGADO A ALTA GRACIA HABLA PABLO MUSSE El reencuentro que no fue . Publicado por Punto11 en Sábado, 22 de agosto de 2020

Regreso con amparo

Una vez conocido el deceso, el abogado de Pablo Musse presentó un recurso de amparo para que le permitieran viajar y llegar al sepelio. El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, le otorgó el permiso para despedir los restos de Solange, a pesar de que ya no podrá abrazarla.

Bustos Fierro ordenó que se notificara a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba y al COE las autorizaciones concedidas, para que en los controles, Pablo no vuelva a vivir aquella odisea desgarradora e injusta que le negó ver a su hija que tanto lo necesitaba.

“Quiero informarles a todos que ya me encuentro en Alta Gracia y que anoche (por este viernes), con un recurso de amparo que hizo mi abogado Martín Barbará, no tuve ningún inconveniente. Pasamos tranquilos los controles aunque, lamentablemente, es tarde. No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella”, expresó en diálogo con Cadena 3.