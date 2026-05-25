El papa León XIV publicó la encíclica “Magnifica Humanitas” y advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial

En una nueva definición sobre uno de los temas más debatidos del escenario global, el papa León XIV presentó la encíclica “Magnifica Humanitas”, un documento en el que reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial y alertó sobre los riesgos de que la tecnología termine condicionando la vida humana.

El texto fue difundido oficialmente por el Vaticano y marca una fuerte postura de la Iglesia Católica respecto al avance de los sistemas de inteligencia artificial, la automatización y el uso creciente de algoritmos en distintos ámbitos sociales, económicos y culturales.

Según el documento, el Pontífice sostuvo que la inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta al servicio de la humanidad y no como un mecanismo capaz de reemplazar la conciencia, la libertad ni la dignidad humana.

“El progreso tecnológico jamás puede estar por encima de la persona”, expresó el Papa en uno de los fragmentos centrales de la encíclica, donde también pidió que los desarrollos tecnológicos sean acompañados por criterios éticos y responsabilidad social.

La publicación de “Magnifica Humanitas” ocurre en un contexto internacional atravesado por debates sobre el uso de inteligencia artificial en educación, salud, empleo, seguridad, comunicación y generación de contenidos digitales. En los últimos años, organismos internacionales, universidades y gobiernos comenzaron a discutir regulaciones para limitar posibles abusos y establecer marcos de control.

Desde el Vaticano señalaron además que la encíclica busca abrir una reflexión global sobre el vínculo entre humanidad y tecnología, especialmente ante el crecimiento acelerado de plataformas capaces de generar imágenes, textos y decisiones automatizadas.

El Papa también llamó a proteger el trabajo humano, la creatividad y los vínculos sociales frente a una posible dependencia excesiva de las herramientas digitales. En ese sentido, insistió en que la tecnología debe fortalecer la convivencia y no debilitar la dimensión humana de las relaciones.

La encíclica “Magnifica Humanitas” se suma así a otros pronunciamientos recientes de la Iglesia vinculados a los desafíos éticos del siglo XXI, especialmente en materia de avances científicos y tecnológicos.