El Papa León XIV recibió en audiencia privada a Monseñor Gabriel Barba, obispo de San Luis

El Papa León XIV recibió este jueves 3 de septiembre en audiencia privada a Monseñor Gabriel Bernardo Barba, obispo de la Diócesis de San Luis, en un encuentro realizado en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano, en Roma.

La reunión comenzó a las 10:30, hora de Roma, y había sido solicitada por el propio obispo con el objetivo de presentar al Sumo Pontífice un panorama de la realidad pastoral de la Iglesia de San Luis, además de abordar aspectos vinculados con la situación de la comunidad puntana.

Monseñor Barba presentó la realidad de la Iglesia y del pueblo de San Luis

Tras finalizar la audiencia, Monseñor Gabriel Barba compartió sus primeras impresiones y destacó la atención recibida durante la conversación con León XIV.

“Me ha recibido con mucha tranquilidad, me ha escuchado con mucha atención y he tenido la oportunidad de hacerle presente la realidad de la Iglesia de San Luis y la realidad del pueblo de San Luis”, expresó el obispo.

Según relató, durante la reunión el Papa siguió atentamente la exposición sobre la situación de la Diócesis y también se refirió a algunas de las decisiones adoptadas por Barba en su tarea pastoral.

“Todo lo ha seguido con mucha atención y ha confirmado y me ha felicitado por algunas decisiones que he tomado”, señaló.

Un mensaje para continuar el camino pastoral

El obispo de San Luis indicó además que el encuentro significó un respaldo para continuar con la tarea que viene desarrollando al frente de la Iglesia puntana, especialmente en lo referido al acompañamiento de las personas.

“Me animo a seguir en el camino emprendido y en el cuidado especial de las personas, en el cuidado de su humanidad”, manifestó.

Antes de concluir la audiencia, Barba realizó un pedido especial al Papa León XIV: una bendición para los habitantes de la provincia.

“Al finalizar le he pedido la bendición sobre todo el pueblo de San Luis y de mi persona, y eso ha hecho”, relató.

El obispo transmitió posteriormente a la comunidad puntana “la alegría” que dejó el encuentro y, especialmente, la Bendición Apostólica impartida por el Santo Padre para San Luis.

El mensaje del Obispado de San Luis

Desde el Área de Comunicación del Obispado de San Luis calificaron la audiencia como un acontecimiento significativo para la comunidad diocesana e invitaron a acompañar espiritualmente los frutos del encuentro.

La institución convocó a los fieles a unirse en oración a la Virgen del Rosario del Trono y al Santo Cristo de la Quebrada, dos de las principales advocaciones religiosas de la provincia, por los frutos de la reunión entre el Papa y el pastor de la Iglesia de San Luis.