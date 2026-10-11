El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón: ¿peligra su visita a la Argentina?

El Papa León XIV anunció que será operado en los próximos días para extirpar un pequeño nódulo localizado en un pulmón, detectado recientemente durante un control médico. La intervención y la recuperación prevista podrían generar dudas sobre su visita a la Argentina, programada para el 8 de noviembre, aunque por el momento no se informó que el viaje haya sido cancelado o modificado.

El pontífice, de 71 años, explicó durante la bendición del mediodía del domingo que la lesión fue hallada en una etapa temprana y que está “circunscrita”, es decir, bien localizada. Según informó posteriormente el Vaticano, la cirugía se realizará en los “primeros días” de la próxima semana y el período de recuperación demandaría alrededor de una semana.

“Los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo”, expresó León XIV en italiano.

El Papa agradeció el acompañamiento recibido y pidió a los fieles que rezaran por él. Se esperaba que fuera atendido en el Hospital Gemelli de Roma, donde fueron tratados el papa Francisco y otros pontífices, y donde existe un departamento especialmente preparado para el pontífice.

La visita a la Argentina

León XIV tiene previsto llegar a la Argentina el domingo 8 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Antes de anunciar la operación, el Papa afirmó que mantenía previsto realizar el viaje, aunque no estaba claro si la intervención y el período de recuperación afectarían el itinerario.

El pontífice estadounidense no tenía problemas de salud conocidos previamente y es reconocido por mantener una actividad física habitual. Entre otras actividades, juega partidos semanales de tenis y nada en la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.

El antecedente de Francisco

La noticia se conoció meses después de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025 a causa de un derrame cerebral, tras una extensa hospitalización por una crisis respiratoria que derivó en una neumonía doble.

Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y, cuando era joven, le habían extirpado parte de un pulmón. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su respaldo a León XIV y al Gobierno italiano durante los próximos días. También consideró tranquilizadoras la serenidad y la calma con las que el Papa comunicó su situación.