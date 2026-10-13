El papa León XIV tiene un carcinoma extirpado por completo, pero el Vaticano no confirmó su tratamiento

El carcinoma detectado en el papa León XIV fue extirpado por completo, según informó este martes el Vaticano. Sin embargo, el vocero papal, Matteo Bruni, no precisó cómo continuará el seguimiento médico del pontífice ni si deberá realizar tratamientos complementarios.

La información fue difundida durante una conferencia de prensa en la que Bruni respondió preguntas sobre la evolución del Papa. La expectativa era alta debido a que el primer comunicado oficial había sido breve y no había detallado el alcance de la intervención ni los pasos posteriores.

Uno de los principales interrogantes estuvo relacionado con la posibilidad de que León XIV deba someterse a quimioterapia. Ante una consulta, Bruni respondió: “El parte no dice nada de eso”. De esta manera, el portavoz evitó anticipar si será necesario algún tratamiento adicional.

El vocero remarcó que la lesión maligna había sido retirada en su totalidad. No obstante, el Vaticano no formuló afirmaciones categóricas sobre la evolución futura del pontífice.

Qué se sabe sobre el seguimiento médico

Un neumonólogo consultado tras conocerse el parte explicó que, si la lesión fue extirpada completamente y corresponde a un determinado tipo de carcinoma, las perspectivas de recuperación pueden ser favorables.

De todos modos, los especialistas señalaron que será necesario mantener controles médicos para evaluar la evolución de León XIV y determinar si hacen falta otras medidas.

El mensaje del Vaticano

Durante la conferencia, Bruni y sus colaboradores adoptaron un tono distendido ante las preguntas de los periodistas. El objetivo fue evitar una presentación dramática de la situación y poner el foco en el resultado de la intervención.

La conferencia se realizó en medio de la expectativa de la prensa internacional por obtener precisiones sobre la salud del Papa, luego de la difusión del primer comunicado oficial.

El papa León XIV había participado el jueves 1 de octubre de 2026 del acto “Un millón de niños rezando el rosario”, en la Gruta de Lourdes, ubicada en los Jardines del Vaticano.

Con información de: tn.com.ar