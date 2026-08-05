El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre: el Vaticano confirmó la gira por Sudamérica

El Vaticano confirmó oficialmente que el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú, en el marco de su primer viaje apostólico a la región desde que asumió como líder de la Iglesia Católica.

La confirmación fue realizada por la Santa Sede, que informó que el Pontífice aceptó las invitaciones formuladas tanto por las autoridades civiles como por las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Cuándo estará el papa León XIV en la Argentina

De acuerdo con el itinerario oficial difundido por el Vaticano, León XIV permanecerá en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Durante esos días visitará tres puntos emblemáticos:

Buenos Aires

Córdoba

Luján, donde se encuentra la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

Si bien el cronograma detallado de actividades será difundido más adelante, se espera que el Papa encabece celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia, además de actividades pastorales con los fieles.

Una gira que también incluirá Uruguay y Perú

El recorrido comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre, visitando las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Posteriormente llegará a Argentina, para finalizar su viaje en Perú, país al que estará vinculado especialmente por su extensa labor pastoral antes de convertirse en Papa. Allí permanecerá del 11 al 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Un viaje con fuerte significado para la región

La visita tendrá un valor simbólico especial para Argentina, ya que será la primera de un Pontífice al país desde el inicio del pontificado de León XIV y se concretará luego de que su antecesor, el papa Francisco, nunca pudiera regresar a su tierra natal durante los años en que estuvo al frente de la Iglesia Católica.

En el caso de Perú, el viaje tendrá además un componente personal, debido a que León XIV desarrolló allí gran parte de su misión pastoral como obispo de Chiclayo y posee también la ciudadanía peruana.

El Vaticano indicó que el programa oficial con horarios, celebraciones y actividades será publicado en las próximas semanas.