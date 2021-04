El Pentágono reconoció que las imágenes de OVNIS sobrevolando buques de guerra de EEUU son auténticas

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que las fotografías y videos filtrados a la prensa que se tomaron en 2019, en donde se observan algunos objetos voladores no identificados (OVNI), son legítimos.

Miembros de la Marina, lograron captar objetos en forma de triángulo con luces parpadeantes y moviéndose de un lado a otro entre las nubes, en fotografías y videos, informó Sue Gough, la portavoz del Pentágono, en un comunicado a CNN. Se observan tres objetos, uno con forma de esfera, otro con forma de “bellota” y un último caracterizado como un “dirigible metálico”.

La portavoz del Pentágono dijo que para mantener la seguridad y evitar revelar información que pudiera ser útil, para adversarios, el Departamento de Defensa no discutía públicamente los detalles de las observaciones que se hicieron.

“Como dijimos antes, para mantener la seguridad de las operaciones y evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el DOD (Departamento de Defensa) no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo esas incursiones“, dijo Gough.

También informó que se han incluido estos incidentes para examinarlos por el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, que fue creado en agosto del 2020, justamente para investigar avistamientos de OVNIS por parte de los militares.

Los videos y las fotos tomados por marinos fueron filtrados por el medio Mystery Wire y en la página web Extraordinary Beliefs la semana pasada, aunque han circulado en la web desde el año pasado.

La Marina dijo, en 2019, que “ha habido una serie de informes de aeronaves no autorizadas y/o no identificadas que ingresaron a varios rangos controlados por militares y espacio aéreo designado en los últimos años”. En 2020 el Pentágono publicó tres videos en donde se muestran fenómenos aéreos no identificados. Clips de la Marina de Estados Unidos habían confirmado ya antes que eran reales.

Se ordenó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que se entreguen informes sin clasificar sobre las UAP (Fenómenos Aéreos no Identificados, por sus siglas en inglés) al congreso en junio.

El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados se creó en agosto del 2020, con la finalidad de investigar OVNIS que habían sido observados por aviones militares estadounidenses. Se informó que David Norquist, quien en ese entonces era subsecretario de Defensa de EEUU, ayudaría a supervisar el equipo de trabajo. Los esfuerzos anteriores para investigar lo que el Pentágono denomina como fenómenos aéreos no identificados, fueron liderados por la Marina de los EEUU, ya que muchos de los encuentros documentados involucraron a sus aviones.

Miembros del Congreso y del Pentágono se mostraron preocupados por aviones no identificados que sobrevolaban bases militares estadounidenses, lo que representa un posible riesgo para los aviones militares. No hay consenso sobre su origen y algunos creen que pueden ser drones operados por adversarios que buscan recopilar inteligencia en lugar de extraterrestres

En junio del 2020, el Comité de Inteligencia del Senado votó para que el Pentágono y la comunidad de inteligencia proporcionaran un análisis público de los encuentros, luego de la publicación oficial del Pentágono de los tres videos cortos que muestran a aviones estadounidenses avistando estos fenómenos.

El presidente de ese comité, el senador Marco Rubio, dijo a una estación de noticias local que habían cosas sobrevolando las bases militares y lugares en donde se realizaban ejercicios militares.

“Tenemos cosas sobrevolando nuestras bases militares y lugares donde realizamos ejercicios militares, y no sabemos qué es y no es nuestro, así que esa es una pregunta legítima”, mencionó Marco Rubio. También dijo que era algo fuera de nuestro planeta.

“Francamente, si es algo de fuera de este planeta, eso podría ser mejor que el hecho de que hemos visto algún tipo de salto tecnológico en nombre de los chinos, los rusos o algún otro adversario”.

En abril del 2019, el entonces presidente Donald Trump calificó los videos dados a conocer como increíbles, e incluso dijo que se preguntaban si eran reales.

