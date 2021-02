El peronismo avanza en trámite exprés para darle a Alberto la presidencia del PJ

(A24) Sin hacer olas, y con estudiado perfil bajo, el grueso del peronismo cerró en los últimos días una lista de unidad para postular a Alberto Fernández a la presidencia del PJ, como una forma de darle “volumen político” a su figura y dotar de institucionalidad al Frente de Todos. La intención de los armadores es proclamar a Fernández en un trámite administrativo el mes próximo y pasar a otro tema, en un año de pandemia y elecciones. Pero hubo resistencia en la periferia.

Si bien Fernández encabeza un armado que integra a gobernadores, sindicalistas, La Cámpora y los movimientos sociales -y que cuenta, por primera vez, con paridad de género-, un sector encabezado por el puntano Alberto Rodríguez Saá presentó su propia alineación, con intención de disputar en los comicios partidarios que están fijados para el 21 de marzo.

Alberto va acompañado, en las cinco vicepresidencias del PJ, por la diputada Cristina Álvarez Rodríguez; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; y la diputada Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca.

La presencia de Kicillof fue la que, en efecto, desactivó las intenciones de competir del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien había llegado a presentar sus avales. Fue recompensado con un lugar en la nómina oficial.

La formación

La lista mayoritaria del peronismo, bautizada “Unidad y Federalismo”, tiene entre sus 75 consejeros a representantes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad), Víctor Santa María (SUTERH) y Antonio Caló (UOM); a disidentes del sindicalismo como Pablo Moyano (Camioneros) y Ricardo Pignanelli (SMATA), y a los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

También incluye a “albertistas” como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, y el diputado Eduardo Valdés, además de Eduardo “Wado” De Pedro y Fernanda Raverta por La Cámpora.

Lo que la Casa Rosada no pudo evitar fue que, desde la periferia, Rodríguez Saá presentara una lista propia -”17 de Octubre Fuerza Argentina”- acompañado por el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; la referente de Tupac Amaru Milagro Sala; la ex síndica de la Sigen Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, y el ex titular de la UIF José “Pepe” Sbatella, entre otros.

Ahora, la Junta Electoral tiene 48 horas para definir si aprueba esa nómina, según pudo saber A24.com de fuentes del partido.

En la lista de Alberto también están Hugo Yasky, por la CTA; el senador cordobés Carlos Caserio y la pampeana Luz Alonso (secretaria administrativa de Cristina en el Senado), además de los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y María Emilia Soria (General Roca), entre otros dirigentes de distintas ramas.

Las demás filiales

PJ Bonaerense: Mientras tanto, avanzan las negociaciones para que Máximo Kirchner asuma la presidencia del sello provincial en reemplazo de los intendentes Menéndez y Fernando Gray (Esteban Echeverría), que tenían mandato hasta diciembre de 2021.

Si bien no hubo novedades, Espinoza y el lomense Martín Insaurralde estuvieron la semana pasada en la Casa Rosada para actualizar los alcances del acuerdo, que es casi general. Tal como está el borrador de hoy, el plan es llamar a elecciones anticipadas en el partido para hacerlo coincidir, el 21 de marzo, con la asunción de Alberto.

PJ porteño: En Capital se cerró una lista de unidad que estará comandada por el senador camporista Mariano Recalde y la legisladora María Rosa Muiños, del PJ porteño, quienes se alternarán la conducción de manera anual.