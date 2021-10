El Perú de Gareca logró un triunfo clave ante Chile, que sigue contra las cuerdas en las Eliminatorias

El Perú del entrenador argentino Ricardo “Tigre” Gareca logró este jueves un triunfo importante por 2 a 0 frente a Chile en el estadio “Nacional” de Lima, por la undécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El elenco peruano se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo, ante un rival sin reacción, de la mano de Christian Cueva, mientras que Sergio Peña estiró la diferencia y sentenció el cotejo a los 19 de la segunda parte.

De esta manera, Perú obtuvo una victoria que puede ser clave de cara a la clasificación al Mundial, pese a encontrarse lejos de los primeros puestos de la tabla: el conjunto de Gareca suma 11 puntos y quedó a tres de Colombia, que se ubica quinto en zona de repechaje.

Chile, por su parte, permanece contra las cuerdas, con un pie y media fuera de la Copa del Mundo: es que los dirigidos por Martín Lasarte cosecharon sólo siete unidades en lo que va de la competencia, producto de un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas.

En la próxima jornada, Perú visitará a Bolivia el domingo a las 17:00, al tiempo que Chile buscará enderezar el rumbo como local a las 21:00 frente a Paraguay.

Síntesis del partido:

Eliminatorias.

Fecha 11.

Perú-Chile.

Estadio: Nacional.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Pedro Aquino, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Marcelino Núñez, Alexis Sánchez, Jean Meneses; Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Goles en el primer tiempo: 35m. Christian Cueva (P).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Sergio Peña (P).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Felipe Mora por Marcelino Núñez (C); 16m. Jefferson Farfán por Paolo Guerrero (P); 20m. Joaquín Montecinos por Jean Meneses (C) y Diego Valdés por Charles Aránguiz (C); 23m. Marcos Johan López por Edison Flores (P); 32m. Luis Jiménez por Ben Brereton (C); 34m. Gabriel Costa por Christian Cueva (P) y Wilder Cartagena por Sergio Peña (P).