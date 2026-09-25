El petróleo supera los US$100 y presiona a los combustibles en Argentina: qué puede pasar con YPF

El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100 por barril, un escenario que incrementa la presión sobre los precios de los combustibles en la Argentina.

Este viernes, el barril de Brent operaba en torno a los US$105,5, aunque registraba una baja del 1,3% respecto del cierre anterior. La volatilidad está vinculada, entre otros factores, a la continuidad de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Las petroleras ya aumentaron los combustibles

En los últimos días, las principales compañías privadas avanzaron con incrementos de entre 2% y 5%, dependiendo de la empresa, la región y el tipo de combustible.

Los aumentos alcanzaron tanto a las naftas como al gasoil, mientras que YPF, la principal petrolera del mercado argentino, decidió por el momento mantener sus valores sin modificaciones.

La situación se da luego de que el precio internacional del crudo superara nuevamente los US$100, lo que incrementó la diferencia entre los valores internacionales y los precios vigentes en los surtidores argentinos.

Qué dijo Horacio Marín sobre el precio de la nafta

El CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la empresa sigue de cerca la evolución del mercado antes de definir si aplicará un nuevo incremento.

Marín advirtió que, si el petróleo se mantiene durante un período prolongado alrededor de los US$100 por barril, esa situación terminará teniendo impacto sobre los precios de los combustibles en la Argentina.

“Si el precio se mantiene alrededor de los US$100 por mucho tiempo, Argentina va a pagar a US$100. Va a ser así porque es libre mercado”, sostuvo Marín.

Sin embargo, el directivo remarcó que la decisión no depende exclusivamente de las variaciones diarias del petróleo, sino que también se analiza el contexto general del mercado.

La incertidumbre por la evolución del petróleo

El escenario internacional continúa marcado por una elevada volatilidad del precio del crudo, con movimientos vinculados a la situación geopolítica en Medio Oriente.

Para las petroleras argentinas, la evolución del Brent será una variable central para definir los próximos movimientos en los surtidores. En ese contexto, YPF todavía no confirmó un nuevo aumento, aunque la posibilidad permanece abierta si el precio internacional se sostiene en los niveles actuales.

La situación también podría tener impacto sobre la inflación, dado que los combustibles tienen incidencia directa sobre los costos de transporte y logística y, por esa vía, sobre distintos sectores de la economía.