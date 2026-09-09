El petróleo vuelve a superar los US$100 por la escalada entre Estados Unidos e Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte suba este miércoles 9 de septiembre y el barril de Brent volvió a superar la barrera de los US$100, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los temores sobre posibles interrupciones en el suministro desde Medio Oriente.

El Brent, principal referencia internacional del mercado petrolero, llegó a cotizar por encima de los US$100 por barril, un nivel que no alcanzaba desde fines de julio.

Durante las primeras operaciones de la jornada, el crudo mostró avances superiores al 2%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, se ubicó alrededor de los US$95 por barril.

La nueva escalada se produce en medio de un recrudecimiento de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, situación que volvió a colocar en el centro de la atención internacional la seguridad de las rutas utilizadas para transportar petróleo desde el Golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz vuelve a preocupar a los mercados

Uno de los principales factores que impulsa los precios es la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores estratégicos más importantes para el comercio energético mundial.

La posibilidad de nuevas restricciones o interrupciones en la circulación de buques petroleros aumenta el denominado riesgo geopolítico incorporado al precio del crudo.

A este escenario se sumaron nuevos episodios militares en Medio Oriente y ataques contra infraestructura energética, factores que incrementaron la preocupación de los mercados sobre la continuidad del abastecimiento.

El Brent acumula una fuerte suba

El movimiento del petróleo durante las últimas semanas fue significativo. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, iniciada el pasado 28 de febrero, el Brent se negociaba alrededor de los US$73 por barril.

Luego de atravesar distintas etapas de tensión y distensión, el mercado energético volvió a registrar fuertes movimientos ante la falta de una solución definitiva al conflicto.

En lo que va de septiembre, el precio del Brent acumula una suba cercana al 20%, mientras que desde comienzos de agosto el incremento ronda el 25%.

La barrera de los US$100 tiene además un fuerte valor simbólico para los mercados, debido a que un período prolongado con precios elevados de la energía podría trasladarse a los costos de transporte, producción y consumo.

Preocupación por el impacto sobre la inflación

La evolución del petróleo también es seguida de cerca por los principales bancos centrales y gobiernos debido a su potencial efecto sobre la inflación mundial.

Un incremento sostenido del crudo puede generar mayores costos para combustibles, logística, transporte e industria, con consecuencias sobre diferentes cadenas productivas.

Por ese motivo, los mercados permanecerán atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la situación del estrecho de Ormuz y cualquier nuevo episodio que pueda comprometer el abastecimiento mundial de petróleo.