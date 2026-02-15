El Pinky de Un Poco de Ruido llega a Villa Mercedes: show confirmado el 20 de febrero en BY ONE

Villa Mercedes se prepara para recibir uno de los espectáculos más convocantes de la escena tropical actual. El próximo 20 de febrero, Juan Manuel “Pinky” Grossi, creador del exitoso streaming Un Poco de Ruido, llegará al salón BY ONE con una propuesta que promete ritmo, invitados y una noche cargada de energía fiestera.

El evento marcará el desembarco local de un fenómeno digital que trascendió las pantallas y se consolidó como uno de los espacios más influyentes de la movida de la cumbia en Argentina.

Un fenómeno cultural con millones de seguidores

Creado por Juan Manuel “Pinky” Grossi, junto a DJ Pipo y Damo, el ciclo combina música en vivo, entrevistas y zapadas improvisadas con referentes de la música tropical. Con más de cinco millones de seguidores en redes sociales y millones de visualizaciones mensuales, el programa se convirtió en una referencia del streaming argentino.

A lo largo de sus emisiones, han participado artistas como Karina, La Champions Liga y El Polaco, entre otros exponentes del género. Incluso figuras internacionales como Lionel Messi han manifestado públicamente su simpatía por el programa.

El crecimiento del proyecto también se refleja en plataformas como YouTube y Spotify, donde ha registrado picos de audiencia y reproducciones que lo posicionan entre los contenidos musicales más consumidos del país.

La fórmula del éxito

La propuesta se distingue por un clima descontracturado y cercano. El formato permite que los artistas compartan anécdotas personales, improvisen y conecten con el público desde un costado más íntimo, sin perder la esencia festiva que caracteriza a la cumbia.

En ese contexto, la presentación en Villa Mercedes se proyecta como una oportunidad para trasladar esa experiencia digital al vivo, en un encuentro que apunta a convocar tanto a seguidores del streaming como a fanáticos del género tropical.

La expectativa ya comenzó a crecer en la ciudad y en toda la provincia de San Luis, donde el movimiento tropical mantiene una fuerte presencia en eventos y celebraciones.