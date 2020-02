El puntano Mauricio Quiroga ganó la 2ª etapa y Fredes sigue al frente en la general

Mostrando todos sus dotes de sprinter, el pedalista de San Luis que corre para el equipo Taragüi YPF Pela, se quedó en forma brillante con la segunda etapa de la Vuelta del tras los 176,30 kilómetros que se corrieron este jueves con un tiempo de 3 horas, 55 minutos, 25 segundos. Federico Vivas quedó segundo y el tercer lugar fue para Laureano Rosas. La segunda etapa partió desde la Plaza San Martín en Concarán y después la carrera pasó por Tilisarao, Naschel, La Toma, Saladillo, El Volcán, Potrero de los Funes para finalizar frente al Hospital de Juana Koslay. El bonaerense Sergio Fredes continúa al tope de las posiciones generales. Este viernes se corre la contrarreloj.

Puños apretados, emoción y grito de desahogo. Todo eso conjugó Mauricio “La Bestia” Quiroga en el festejo de su gran triunfo de etapa este jueves al quedarse con la segunda fracción de la Vuelta del Porvenir.

Ante un calor agobiante, un buena cantidad de público y en un sprint masivo, el ciclista nacido en Villa Mercedes superó por media bicicleta a Federico Vivas, del Continental San Luis, y a Laureano Rosas, del Puertas de Cuyo sanjuanino.

El bonaerense nacido en Ranchos, Sergio Fredes, del KTM, sigue al frente de la General y este viernes ostentará la malla líder cuando se dispute la contrarreloj individual.

La jornada arrancó a buen ritmo a pesar del agobiante calor que castigo al Valle del Conlara porque la salida fue en Concarán después de las 13:30 ante un buen número de fanáticos y turistas que se acercaron a ver la salida de la etapa.

A los pocos kilómetros de inicio de la segunda etapa se dio la primera emoción de la tarde con siete pedalistas que ensayaron una escapada y consiguieron alejarse del pelotón, cuando la competencia iba rumbo a Tilisarao. Los ciclistas se adelantaron al grupo con un diferencia de 1 minuto.

Fernando Torres, Federico Martínez, Facundo Crisafulli, Franco Vecchi, Ignacio Villanueva, Efraín Tolosa y Duilio Ramos pasaron como líderes virtuales de la carrera en Tilisarao, donde fueron recibidos por mucha gente en la rotonda de la localidad.

La fuga se mantenía camino a Naschel donde se cumplían 40 km de competencia.

Los pedalistas pasaron por La Toma, después de las 15:00 y también por Saladillo. La carrera, bajo un intenso calor que superó los 30º, se encaminó hacia la definición de la etapa.

En La Toma estuvo marcada la primera meta sprint que quedó en manos de Facundo Crisafulli, del SAT, segundo se ubicó el representante de Shania, Franco Vecchi, y tercero fue Duilio Ramos, de la Municipalidad de Pocito, San Juan.

Después del refresco que significó el avituallamiento, los ataques en el pelotón reaparecieron y Facundo Crisafulli, del SAT, intentó establecer una fuga productiva junto a Federico López, del Shania. Juntos trabajaron a destajo ni bien ingresaron a Potrero de los Funes, a tal punto que alcanzaron una renta de 2 minutos por encima del pelotón.

Ambos se ilusionaron pero al retomar hacia la ciudad de San Luis el viento les jugó una mala pasada y la ‘Serpiente Multicolor’ los devoró.

Otro dueto que intentó la heroica fue el que comandaron el puntano Alfredo Lucero, del Continental San Luis, con el sanjuanino Leonardo Cobarrubia. Salieron en busca de la gloria, pero los compañeros de los sprinters tenían todo previsto para ‘lanzar’ a los especialistas en embalajes y no les permitieron continuar con su aventura. Antes de retornar hacia Juana Koslay los atraparon sin titubear.

En un grupo compacto, una mezcla de músculos y piernas cargadas de adrenalina, la definición fue electrizante, por demás emotiva y los nostálgicos recordaron aquellas mágicas tardes de Tour de San Luis.

Mirándose de reojo, los más potentes del pelotón dirimieron su mano a mano sin concesiones, pero Mauricio Quiroga -uno de los corredores más explosivos que tiene el país- está muy fino en esta Vuelta del Porvenir y tal como lo insinuó en su Villa Mercedes natal durante la primera etapa, en su adoptiva Juana Koslay se impuso con autoridad y dejó sin nada a Federico Vivas, Laureano Rosas y al chileno Gonzalo Miranda, del Curicó.

Puños apretados, alarido de descarga, puñetazos al aire y la miel del triunfo en los labios fue el festejo de la “Bestia”, un Mauricio Quiroga que escribe su nombre en la historia de la Vuelta del Porvenir y le dio una alegría a los fanáticos sanluiseños.

“Muy contento por esta victoria, la veníamos buscando desde hace tiempo. Me gustó la etapa, esto es como ganar en el patio de mi casa. Mi abuelo vivía acá muy cerca, yo vivo en esta ciudad y por eso es especial este triunfo. En Villa Mercedes no se pudo dar, se dio esa fuga y no pudimos alcanzarla. Pero ahora en Juana Koslay el equipo hizo un trabajo bárbaro me dejó en el sprint y por suerte lo pude definir”, expresó Mauricio Quiroga con una amplia sonrisa.

“Los muchachos hicieron una gran etapa y les pude responder de la mejor manera. Se viene la crono y trataré de hacer el mejor tiempo posible, pero esperaré hasta el domingo para ver si podemos repetir”, añadió el sanluiseño con el trofeo bajo el brazo.