“El que no quiere ir no va” la única medida que tomó el gobierno de la provincia y tiene que ver con la presencialidad en clases

En el reporte que dio el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, hace instantes luego de conocer la gran cantidad de contagios del día de hoy (1156 casos positivos), comunicó la única medida que se tomará a partir del próximo lunes: la elección de tomar clases presenciales quedará en manos de los padres.

El gobernador destacó que no quieren tomar más medidas restrictivas, y garantizó que así lo hará para no provocar una grieta ni odio. Pidió a los ciudadanos que se cuiden y tomen conciencia. “Esto depende de todos, no de mi” manifestó el mandatario.

También repasó las reglas de conductas:

Salir lo estrictamente necesario, si TENGO que salir lo hago con tapaboca.

Mantengo la distancia física mínima de 2 metros con otra persona.

Mantener estricta higiene de manos. No compartir elementos personales

Cumplo de manera estricta todos los protocolos vigentes.

Reglas de conductas personales:

Si es contacto estrecho aislarse por 10 días

Si tiene síntomas, no salir de casa y llamar al 107

Si no tiene síntomas, se testea cada 15 días

Medidas que siguen vigentes

-La circulación de las personas está permitida desde las 6:00 hasta las 20:00. Quedan exceptuadas de esta medida las personas definidas como esenciales.

-Toda la actividad comercial, gastronómica y de servicio está permitida desde las 6:00 hasta las 19:00, excepto aquellas definidas como esenciales.

-Todas las actividades comerciales, gastronómicas y de servicios habilitadas deberán respetar una ocupación del 30 % como máximo de su capacidad. De esta medida están exceptuadas las actividades definidas como esenciales.

-Están autorizados los encuentros esenciales en domicilio particular con un máximo de 10 personas.

-Están suspendidas las actividades recreativas, culturales, religiosas, físicas grupales y deportivas en espacios cerrados, como ejemplo: actividad física desarrollada en gimnasios, salas de cine, casinos, ceremonias religiosas, fiestas infantiles en salones o peloteros. Además, están suspendidos los eventos deportivos provinciales, competitivos o recreativos, federados o no federados.

En estos rubros si están permitidas las actividades:

*Culturales según protocolo vía streaming o al aire libre.

*Los deportes y actividades físicas grupales al aire libre.

*En cultos religiosos la adoración perpetua y la asistencia espiritual individual.

-Se encuentran cerrados todos los parques provinciales, los espacios públicos deportivos, los museos y casas culturales públicas.

-Están suspendidos los eventos que impliquen concurrencia masiva de personas y fiestas patronales provinciales, incluidos los festejos del Cristo de la Quebrada y Cristo de Renca.

-Los agentes de la administración pública, Plan de Inclusión Social y los becarios 22 AG, desarrollan sus actividades de manera remota, excepto los definidos como esenciales.

-A partir del lunes 26 de abril, la asistencia de los alumnos a clases presenciales será optativa, según consideración de los padres.

