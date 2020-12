El Reino Unido comenzó a aplicar las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus

Autoridades de salud del Reino Unido comenzaron a aplicar hoy las primeras dosis de una vacuna contra el coronavirus en Occidente, en el puntapié inicial de un proceso de inmunización global que se espera tome envión con la aprobación de más vacunas.

La primera inyección fue recibida por Margaret Keenan, una británica que cumple 91 años la semana próxima, en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra, en la fase inicial de un vasto programa de vacunación y en el que que ha sido bautizado “Día V”.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020