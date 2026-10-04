El Reino Unido confirmó que las licencias petroleras en Malvinas requerirán autorización final

El Reino Unido confirmó que las licencias de las empresas interesadas en explotar petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con una autorización final de Londres.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el aval deberá ser concedido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, cargo que ejerce Edward Miliband, quien asumió en julio del corriente año.

La decisión fue comunicada al Parlamento británico

La decisión fue comunicada al Parlamento británico el pasado 1° de octubre. El subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, envió la respuesta a partir de una consulta planteada por la Cámara de los Lores.

La Cámara de los Comunes ya había sido notificada de la decisión del Gobierno británico.

En el escrito, Wood detalló que la administración de las islas conserva las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos de explotación de gas y petróleo. Sin embargo, señaló que las nuevas licencias también deberán contar con la aprobación desde Londres.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores reafirmó la posición británica sobre los recursos naturales de las islas y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a desarrollarse como parte del principio de autodeterminación.

El reclamo argentino y el proyecto Sea Lion

La respuesta del Reino Unido se produjo mientras el Gobierno nacional busca avanzar con medidas para sancionar a empresas que operen sin autorización en Malvinas.

Actualmente, son más de 60 las compañías a las que el Ejecutivo les inició procedimientos sancionatorios por la presunta violación de la Ley de Hidrocarburos N° 26.659, en el marco de actividades de exploración y explotación no autorizadas en la plataforma continental argentina alrededor del archipiélago.

“Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, sostuvo el presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, la petrolera británica Rockhopper, impulsora del proyecto Sea Lion, ratificó que prevé comenzar a extraer petróleo durante el primer trimestre de 2028. La empresa aseguró que las sanciones y acciones impulsadas por la Argentina no modificarán el cronograma del proyecto.

Durante su informe semestral ante la Bolsa de Valores de Londres, Rockhopper anunció que continuará con sus trabajos de extracción de petróleo en la cuenca Malvinas. Según la compañía, las medidas adoptadas por el Gobierno generaron “un período de mayor atención mediática y política”, pero no alteraron los planes de desarrollo.