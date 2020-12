El Reino Unido reconoce que la nueva cepa de coronavirus está “fuera de control”

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, reconoció este domingo que la nueva cepa de coronavirus detectada en Londres y el sudeste del país estaba “fuera de control”, y el primer ministro, Boris Johnson, convocó para mañana a una reunión del Comité de Emergencia para analizar la situación.

En ese encuentro, el Comité estudiará no solo el impacto sanitario de la aparición de la nueva cepa sino también las consecuencias económicas por el nuevo confinamiento y la decisión de varios países de suspender los vuelos con el Reino Unido, según la agencia de noticias ANSA.

Mientras tanto, el balance de este domingo alcanzó su récord histórico con casi 36.000 nuevos casos.

Las autoridades británicas confirmaron 326 fallecidos en las últimas 24 horas, tal y como refleja el nuevo balance de casos de coronavirus publicado este domingo, primer día del nuevo confinamiento en Londres y el sudeste de Inglaterra por el repunte de casos, asociado en parte a la aparición de una nueva cepa que se propaga un 70% más rápido que la original.

Today’s stark figures are very worrying.

This will get worse before it gets better – but it will get better.

We all need to do our bit to keep the virus under control while we accelerate the vaccination programmehttps://t.co/Js3uGtYulX

— Matt Hancock (@MattHancock) December 20, 2020