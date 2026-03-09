El riesgo país de Argentina vuelve a superar los 600 puntos en medio de la tensión en Medio Oriente

El riesgo país de Argentina volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales y la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

Impacto de la crisis internacional en los mercados

El indicador que elabora el banco J.P. Morgan, y que mide la diferencia entre los bonos soberanos argentinos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, registró una suba que lo devolvió a la zona de los 600 puntos, reflejando un aumento en la percepción de riesgo sobre la deuda del país.

La escalada se da en un contexto global complejo, impulsado por la intensificación del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, lo que generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

En este escenario, los inversores tienden a buscar activos considerados más seguros, lo que provoca una salida de capitales de mercados emergentes y presiona al alza indicadores como el riesgo país.

Qué significa el riesgo país

El riesgo país es un índice que refleja la confianza de los mercados en la capacidad de una nación para cumplir con sus compromisos financieros. Cuanto más alto es el número, mayor es el costo que debe pagar el país para financiarse en los mercados internacionales.

En el caso de Argentina, este indicador es seguido de cerca por analistas e inversores, ya que impacta directamente en el acceso al crédito externo y en el costo del endeudamiento.

Contexto económico argentino

La suba se produce en un momento en el que el gobierno nacional continúa buscando estabilizar la economía, reducir la inflación y consolidar el programa financiero.

Sin embargo, los movimientos del contexto internacional suelen tener un impacto directo en los mercados locales, especialmente en países con mayor sensibilidad financiera como Argentina.

Analistas señalan que la evolución del conflicto en Medio Oriente y la reacción de los mercados globales serán factores clave para determinar el comportamiento del riesgo país en las próximas jornadas.