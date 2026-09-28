El riesgo país llegó a 642 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

El riesgo país subió este lunes 28 de septiembre hasta los 642 puntos básicos, más de 30 unidades por encima del registro anterior. Según Noticias Argentinas, es el valor más alto en lo que va del año.

La suba se produjo durante una jornada de pérdidas para los bonos soberanos argentinos. Los títulos en dólares, tanto Bonares como Globales, retrocedían un 1,8% en promedio pasado el mediodía.

El indicador elaborado por JP Morgan acumula un aumento del 25,2% en septiembre, de acuerdo con los datos publicados por la agencia. Una suba del riesgo país refleja un mayor costo de financiamiento para la deuda argentina.

En el mercado cambiario, el dólar oficial alcanzó los $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

Noticias Argentinas señaló que la cautela de los inversores coincidió con datos de caída de la actividad económica. También consignó que el Gobierno nacional atribuyó el aumento del riesgo país a la volatilidad internacional y proyectó una moderación de las presiones sobre el indicador en los próximos meses.