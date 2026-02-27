El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y el oficialismo celebró la media sanción

Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares. La votación desató una celebración visible por parte de funcionarios nacionales que siguieron la sesión desde los palcos del recinto.

Entre quienes presenciaron el desenlace estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en dotar de mayor dinamismo al marco normativo que regula actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de alta montaña.

Cambios en la protección del ambiente periglaciar

El proyecto modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010.

La reforma mantiene la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos, pero introduce precisiones respecto a las llamadas “formas periglaciares”.

A partir de la modificación, solo aquellas áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable —como la recarga de cuencas o provisión estratégica de agua— quedarán bajo protección estricta. Las zonas que no acrediten esa función podrían habilitar proyectos productivos.

La normativa crea además el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

Actividades permitidas y prohibidas

Se mantienen prohibiciones sobre actividades que alteren la condición natural de los glaciares, entre ellas:

Exploración y explotación minera e hidrocarburífera

Obras de infraestructura

Liberación de sustancias contaminantes

En cambio, continúan permitidas la investigación científica, rescates de emergencia y deportes no motorizados como el andinismo.

Incidentes en la previa del debate

Antes del inicio de la sesión se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido tras intentar ingresar al Palacio Legislativo.

En ese contexto, un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, denunció haber sido reprimido mientras realizaba la cobertura periodística.

Un debate con posiciones enfrentadas

El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para “armonizar la normativa” y brindar seguridad jurídica. El senador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, sostuvo que la ley corrige ambigüedades sin debilitar la protección del agua.

Desde la oposición, legisladores del bloque Justicialista y de otros espacios advirtieron que la iniciativa implica un retroceso ambiental. Daniel Bensusán, Carlos Linares, Alicia Kirchner, Martín Soria y Anabel Fernández Sagasti señalaron que la reforma podría flexibilizar estándares y afectar recursos estratégicos.

En tanto, senadores como Luis Juez y Flavio Fama argumentaron que la modificación busca compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo y autonomía provincial.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió superar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre trabajo y ambiente, y sostuvo que el proyecto no elimina la protección central de los glaciares.

Próximo paso legislativo

Con media sanción del Senado, el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados cuando se inicie el período ordinario de sesiones. Allí se definirá si la reforma se convierte en ley o sufre nuevas modificaciones.

El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo, la protección ambiental y el rol de las provincias en la administración de los recursos naturales.